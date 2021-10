Roberto Lira

Celaya.-Tras la toma del control de la seguridad pública en Juventino Rosas por parte de las fuerzas estatales y el ejército, el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, descartó que se pueda presentar una situación similar en el municipio, pues se cuenta con una corporación confiable.

El pasado 20 de octubre la Secretaría de Seguridad del Estado y el Ejercito tomaron control de la seguridad del municipio de Juventino Rosas, esto como parte de una depuración, de la cual, como resultado, se despidieron a más de 100 elementos entre policías municipales y de tránsito.

Al respecto, el alcalde de Celaya, señaló que se ha trabajado por tener una policía confiable y consideró que no es necesario aplicar un operativo de este tipo en la ciudad.

“Yo creo ya no es necesario en Celaya, por su puesto se sigue trabajando, pero bueno, por lo que hemos visto en Celaya gracias a Dios y gracias al trabajo que se está realizando, yo creo que hoy por hoy tenemos una policía muy confiable, estamos revisando que todos tengan su certificado de control y confianza, no va haber ninguno que no lo tenga, el que no lo tenga no va a poder estar en la corporación”, comentó el primer edil.

Sin embargo, Mendoza Márquez no descartó que todavía haya malos elementos dentro de la corporación, razón por la cual seguirá la certificación de todos los elementos, además de que existe comunicación con el encargado de los exámenes de control y confianza para continuar con la evaluación de los elementos de seguridad.

