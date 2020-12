Agencias

Ciudad de México.- Seducido por lo que le presentó el Montnerrey, Javier Aguirre arribó a la Sultana del Norte y fue presentado como el nuevo entrenador de los Rayados.

Después de 20 años, el ‘Vasco’ retornó a la Primera División de la Liga MX, un lapso en el cual dirigió dos Copas del Mundo con la Selección Mexicana, además de tener recorrido en España, Emiratos Árabes, Egipto y Japón.

“El proyecto que me plantó Duilio (presidente deportivo del club) no pude rechazar: un equipo ganador y de una filosofía que empalma con mis ideas. Me llamó volver a México por la institución seria y que está llena de éxitos. Quiero ser protagonista en un gran equipo y ganar”, explicó Aguirre, durante su presentación.

El timonel, campeón del Invierno 1999 con el Pachuca, añadió la esencia que mostrarán los Rayados con él al frente.

“Veo a un equipo muy motivado y muchos de los jugadores me preguntaron cosas, sobre España y Mundiales. Quiero transmitir ideas futbolísticas y siento que caí de pie en el plantel. Es un plantel muy basto y que te dan muchas opciones para jugar, pero todos tendrán un hilo conductor: la actitud. Nuestro equipo debe salir a ganar siempre y eso no es fácil”, señaló el ‘Vasco’.

Además, rechazó la posibilidad de firmar nuevos jugadores, aunque Davino abrió la puerta.

“Es un plantel para ganar y los entrenadores debemos estar listos para cualquier proyecto. En lo personal, me vino muy bien venir ahora a Monterrey. No tengo necesidad de refuerzos, estamos muy bien, es un equipo poderoso. Voy a jugar con esto, de una revancha, no queda mucho para que empiece la Liga MX”.

Aguirre regresó al balompié mexicano, sin contar la Selección Nacional, tras casi dos décadas, en las cuales sólo pudo conquistar campeonatos con el Al-Wahda de Emiratos Árabes.

“Más o menos sé controlar la presión, después de estar 20 años fuera y estar en Copas del Mundo. Quiero decirle a la afición que no tengan dudas: la presión es mucha, pero sabré manejarla y sacar los resultados”, finalizó.

Va por los Tigres

Aún no encara a la afición rayada pero ya es consciente de una exigencia, debe ganar el Clásico Regio. “La gente marca en el calendario ese partido, es una rivalidad deportiva que trasciende en Nuevo León y a nivel nacional ya marca porque son equipos muy competitivos”, señala.

El ‘Vasco’ no teme enfrentar al rival odiado en una final, para él sería lo mejor. “Si se da una final pues es mejor para nosotros, a ese partido le pondremos muchísimo más empeño, más actitud y voluntad para ganar porque yo sé que la gente puede perdonar muchas cosas, pero en ese partido no te perdona pasividad, no te perdona una derrota y eso los jugadores lo entienden”, agregó.

EZM