Jared Leto estuvo a punto de morir al caer al vacío

Notimex

México.- Desde hace ya un tiempo Barbie ha extendido su línea de modelos para que más niños y niñas puedan sentirse representados y en esta ocasión destacan la inclusión de atletas paralímpicas.

En el mercado este juguete cuenta con una versión que tienen vitiligo, otras sin cabello y algunas más están silla de ruedas, el objetivo es mostrar ‘una visión multidimensional de la belleza y la moda’. Como te contamos en esta nota.

Recientemente se dio a conocer que en el marco del Día Internacional de la mujer se realizó una muñeca inspirada en la atleta paralímpica Sumeyye Boyacii de 16 años.

La nadadora turca nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agencia bilateral congénita y la muñeca es idéntica a ella.

Boyacii compite en la categoría S5 para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores. Su fuerte es el estilo mariposa, libre y dorso.

“Es la primera y única muñeca Barbie en el mundo que tiene alas, a pesar de que no tiene brazos. Entonces, me hace más feliz: las mujeres, que no son conscientes de su potencial debido a los prejuicios de Barbie, han logrado un gran éxito en varios campos para eliminar los ‘Muros imaginarios’ de las niñas, y se han preparado para inspirar a las generaciones futuras y soñar con las niñas. fue participar en este proyecto significativo. Muchas gracias a todo el equipo de @barbie Me hiciste muy feliz”, escribió la joven en un post en redes sociales.

RC