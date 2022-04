Padres de familia del Jardín de Niños José Chávez Morado, denunciaron que deben pagar para que se les entreguen los documentos de sus hijos

Jazmín Castro

León.-En el Jardín de Ñiños José Chávez Morado ubicado en la colonia Villas de San Juan, los padres de familia denunciaron que son condicionados a pagar la cuota de 500 pesos a cambio de entregarles la hoja de asignación, requisito para asegurar la inscripción de sus hijos en la primaria.

Según los denunciantes, el pasado jueves 29 de marzo era el último día para inscribir a los estudiantes y por no pagar la cuota ‘voluntaria’ tienen temor de que se queden sin lugar, por lo que llamaron a las autoridades de educación a intervenir.

Foto: Jazmín Castro

Denuncian irregularidades en Jardín de Niños José Chávez Morado

Durante toda la semana los inconformes acudieron al jardín de niños José Chávez Morado y solicitaron una audiencia con la directora por separado, esto con el objetivo de que escuchara las condiciones de cada uno de ellos y que la mesa directiva de la escuela brindara algún tipo de respaldo.

Sin embargo, todo fue en vano, pues uno de los padres de familia, quien prefirió mantenerse en el anonimato platicó a Correo que la directora del plantel María Elena Estrada Meza les informó que no servía la impresora y no les podía dar la hoja de asignación.

“Pero qué casualidad que, si pagas y le muestras el ticket sí funciona la impresora y te entrega los documentos, y si no tienes dinero puedes pagar la mitad con la condición de ponerte al corriente”, precisó.

Padres se unen, pero escuela les da la espalda

No fue el único que se quejó de tal arbitrariedad, pues hubo quienes entre ellos se respaldaron y coincidieron en que la encargada del plantel se ha negado a darles alguna opción para obtener sus papeles e inscribir a los niños a la primaria.

Laura “N”, explicó que no tuvo más que pagar una parte, porque no hubo flexibilidad en la escuela, pese a que las condiciones económicas actuales son complicadas, “tuve que pagar la mitad para que me la pudiera dar (…) fueron 250 pesos”.

Foto: Jazmín Castro

Ante la mezquindad de la docente, buscan que las autoridades de supervisión escolar les den una solución, pues aseguran que la directora no les entregará sus documentos hasta que paguen la cantidad que no tienen y el proceso de asignación de espacios va contra reloj.

Finalmente, Correo pidió a la directora una entrevista para conocer las condiciones en las que opera la escuela, pero ignoró la solicitud, solamente se dio la media vuelta y se retiró.

Los quejosos señalaron que en varias ocasiones ha actuado de la misma manera con ellos o bien, los amedrenta al solicitar sus datos y los de sus hijos, razón por la que buscan evitar que existan represalias contra los niños.

MJSP