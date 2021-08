1.- Jaque al regreso a clases

Jorge Enrique Hernández

El país abandonó los verdes prados de una ilusoria disminución de contagios de COVID-19, pues ahora son ya siete los estados en semáforo rojo (máximo riesgo de contagio), 15 en naranja, nueve en amarillo y uno en verde. En las últimas semanas la tercera ola ha tomado volumen y los contagios nuevos superan cada día los 20 mil. Guanajuato, aún en amarillo, también mantiene una dinámica de crecimiento de contagios que auguran una posible crisis a fin de mes.

Para el caso de nuestra entidad, la situación se torna crítica pues coincidirá la cresta de la ola, de acuerdo a algunos análisis, con el inicio del nuevo ciclo escolar, cuando se desea tener clases presenciales para la niñez y juventud, que no han sido vacunados. Esto ha permeado en el discurso del propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que ha marcado la necesidad del regreso a aulas; ahora marca que días antes del regreso a clases se tomará una decisión si se aplaza o se regresa a la normalidad.

El abanico de opciones lo da el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández, quien comprende que el plan no será exitoso si los padres de familia no están convencidos de exponer a sus hijos a contagios cuando no han sido inmunizados y la enfermedad muta, o de un magisterio reticente. Por ahora, comienza a viralizarse el hashtag: “#VacunaParaEstudiantes”.

2.- Se exhiben Alvar y Carlos

Jorge Enrique Hernández

Con una suma de 20 años en los altos mandos del gobierno estatal, el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, sorprendieron este viernes con aparición pública para propinar a la sociedad un golpe de mano, llevando como ariete la presentación de una “banda criminal” asentada en el fraccionamiento Balcones de Santa Fe en Guanajuato Capital a 338 metros de la Fiscalía General del Estado (FGE); “vecinos incomodos”. Luego la pareja más longeva en seguridad habló de sus bondades.

El actor principal, Zamarripa, se encargó de presentar a cinco detenidos – tres de ellos menores de edad- dedicados a la venta de narcóticos y secuestro, con armas en su poder. Se dio tiempo para respuestas políticas, ofendido por la investigación federal en su contra y a gente de su círculo cercano. No puede sentirse mosqueado, ni perseguido, ni tampoco dar por terminada la pesquisa. El encargado de la operación será quién informe; a quien conviene lo investigado es a él para quedar libre de sospechas.

Decir que el empresario Francisco Isidro González Espejel es su amigo, resultó un referente importante. Zamarripa, descartó vínculo comercial. Quizá la cuestión que no responde ni permite desentrañar el fiscal del estado es ¿qué piensa de la petición de separación del cargo de AMLO al gobernador porque no ha cumplido y del origen de la inseguridad es él? Haciendo su destitución necesaria para la seguridad en la entidad.

3.- El SITI debe esperar

Jorge Fernando Valencia Gallo

En las reuniones de trabajo entre representantes de administraciones salientes y entrantes, en diversos municipios, podría haber cierta similitud, si se atiende, de acuerdo a los referentes hallados, que se quiere legar a los nuevos Ayuntamientos contratos plurianuales que superan el periodo gobernado, concesiones y ventas de inmuebles de última hora, entre otras cuestiones, que “acotarán” las acciones de los gobiernos entrantes.

Debido a su importancia es el nivel de la respuesta al problema. El Sistema Integral de Transporte de Irapuato (SITI) es un ejemplo de cómo están ofertando la obra como proyecto de continuidad, concluido para arrancar; pero no tiene garantizada ni infraestructura ni recursos de la primera etapa. En octubre de 2019, se mostró el cronograma del SITI, sesión a la cual asistió el entonces director de Transporte estatal, Jorge Fernando Valencia Gallo, asesor del proyecto. En ausencia de empresarios, se habló de una duración de 651 días del convenio marco a la puesta en marcha de la primera etapa.

Al día de hoy no se tiene infraestructura, se necesitan tres estaciones y 14 terminales con una inversión de 400 millones de pesos; sólo hay una estación (Plaza Abasolo). El gobierno estatal, ha dicho Diego Sinhue Rodríguez, ya no tiene recursos para obras de inversión, ni el municipio tiene recursos, lo sabe el alcalde Ricardo Ortiz. Para que opere el SITI los concesionarios deben de integrar un fideicomiso, una sola empresa con 100 millones de pesos, lo cual no hay. El SITI no puede pasar cual obra de continuidad, debe de pensarse de nuevo.

De la Valija. Una historia a caballo

Este viernes se dio un paso más al reconocimiento del caballo como motor de cambios sociales profundos de la nación desde el territorio guanajuatense. El Congreso del Estado ha alcanzado los consensos necesarios para solicitar al gobernador la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato a las diversas Cabalgatas, tradiciones que conmemoran hechos históricos, como la Independencia, y que abonan al tejido social desde la convivencia.

La diputada priista Celeste Gómez Fragoso, promotora de la iniciativa, ha expuesto que las Cabalgatas son ejemplo de solidaridad e intercambio cultural entre los municipios, refrendo de la historia guanajuatense. Sin embargo, también es un reconocimiento al caballo, compañero fiel en el proceso de socialización de los seres humanos. Algo que muchas veces se olvida en una sociedad automatizada.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Mientras con primitivismo político, nuevamente, se acusaba con generalidades de corrupción al Poder Judicial Federal a la vez que se desconoce el sistema constitucional mexicano, pues desde el Ejecutivo se busca intervenir en otros Poderes y organismos autónomos, el togado decidió decantarse por el orden jurídico que marca la Carta Magna.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tarde o no, regresó certidumbre y credibilidad política al Poder Judicial, asediado desde Palacio Nacional en aras de un intervencionismo que violenta el equilibrio y separación de poderes de la república, cuando desechó mantenerse en la presidencia de la Corte hasta fin de sexenio, como impulsó el presidente de la nación contra el propio articulado constitucional.

Luego, el magistrado dejó en claro la autonomía de gestión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy en crisis, y reconoció que la determinación de quién lo presida siempre será de su mayoría, recomendando al magistrado presidente removido –visto como aliado de Palacio Nacional- en aceptar su nueva situación. Con dos movimientos, Arturo Zaldívar marcó distancia y de paso, dejó ver que la metaconstitucionalidad presidencial puede ser acotada.