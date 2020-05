Japón pide restringir viajes a México por pandemia

Redacción

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump expresó su apoyo a Elon Musk después de que el CEO de Tesla reabrió su planta principal de California en desafío a las restricciones de bloqueo de coronavirus del estado.

‘California debería permitir que Tesla y @elonmusk abran la planta, AHORA. Se puede hacer de manera rápida y segura ”, tuiteó Trump el martes por la mañana.

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

Tesla reinició oficialmente el 11 de mayo la producción de su planta en Fremont, California, contradiciendo las órdenes del gobierno local. El presidente ejecutivo de la empresa, Elon Musk, confirmó en su cuenta de Twitter que los trabajadores están de vuelta en el trabajo y no dudó en afirmar que su decisión va en contra de la orden de confinamiento por coronavirus del condado de Alameda. Además dijo que si alguien era arrestado pedía que fuera solamente él.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Según Business Insider , tres empleados dijeron que Tesla les pidió a los trabajadores que regresaran a las instalaciones el lunes con llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Si se negaban, se arriesgaban a perder sus trabajos, afirmaron las fuentes.

Los empleados fueron vistos reportándose a la planta antes del amanecer del lunes en imágenes del medio de comunicación local KPIX .

En cuestión de horas, el estacionamiento estaba casi lleno en la planta, que emplea a 10,000 trabajadores, y se vieron vehículos llenos de vehículos que podrían haberse producido antes del cierre.

Musk había anunciado una acción legal en Twitter, amenazando con trasladar la sede del fabricante de automóviles a otro estado.

“Francamente, este es el colmo”, tuiteó el multimillonario. ‘Tesla ahora trasladará su sede y futuros programas a Texas / Nevada de inmediato.

Guanajuato se apunta para albergar empresa

Luego de las amenazas de Elon Musk de mudar su empresa a otro lugar luego de negarle reiniciar sus actividades, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo hizo una invitación y propuesta a Elon Musk, donde apuesta por la experiencia de sector automotriz que hay en su estado.

.@elonmusk you should take a look at #Guanajuato, we are the most dynamic automotive industry in #LATAM with 7 assembly plants operating in our land. Would be glad to receive your team over here to discuss a business plan for @Tesla. Best Regards, Governor of Guanajuato, Mex. pic.twitter.com/tBLLICvy4Z — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) May 9, 2020

