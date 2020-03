Japami trabaja en limpieza preventiva de ríos y canales a cielo abierto

Nancy Venegas

Irapuato.- Al lamentar el asesinato del policía Martín Rodríguez Mendoza, quien en sus 2 décadas de trayectoria no registró ningún mal antecedente laboral, Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó que el oficial no tenía amenazas y que las medidas de prevención entre los elementos de la corporación se mantienen, sobre todo cuando los efectivos están descansando, pues son más susceptibles a sufrir agresiones armadas.

“Lamentablemente otra vez nos vemos envueltos en un homicidio de un compañero policial, son 20 años limpios, un elemento que estuvo en varias delegaciones de la policía, no teníamos reportada ninguna amenaza. El compañero estaba asignado a una delegación y no teníamos ningún reporte de amenaza”, dijo Cortés Zavala sobre el segundo homicidio registrado contra un policía municipal en lo que va del año.

Iba a su casa

La tarde del martes pasado Martín Rodríguez Mendoza, cumplió con su turno laboral y cuando se dirigía a su hogar en un Jetta gris, cuando circulaba por la calle San Juan Bosco, en la Colonia San Miguelito, sujetos armados lo interceptaron le dispararon en varias ocasiones hasta que terminaron con su vida y huyeron.

“No tenemos línea, móvil será la Fiscalía quien pueda tener alguna información al respecto, pero no había ninguna amenaza de parte del elemento, no había mencionado nada al respecto no sabemos incluso si está ligado a un tema que tenga que ver con el trabajo o alguna otra situación”, confirmó el secretario.

Las medidas de prevención y autoprotección entre los efectivos de la corporación se mantienen, sobre todo cuando terminan sus obligaciones laborales.

“Estamos con las medidas permanentes, lamentablemente cuando tú estás de descanso es cuando eres más vulnerable, en este sentido no queda más que seguirnos protegiendo”.

FGE investiga móvil

Hasta la tarde de este miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE), continuaba con las pesquisas para definir el móvil del homicidio del policía municipal.

“Se dio inicio a las indagatorias en torno a una persona del sexo masculino fallecido por disparos de arma de fuego, el cual circulaba a bordo de un vehículo de motor de la marca VW de color gris, mismo que fue identificado por un familiar en el sitio. Peritos criminalistas recabaron indicios balísticos; las pesquisas para esclarecer el caso se encuentran en proceso”, informó la dependencia en su parte de novedades diario.

