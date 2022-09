Janet Espinoza tiene 29 años de edad y hace poco cumplió un año trabajando en su vehículo, dejó su empleo para dedicarse de lleno a conducir

Jazmín Castro

León .- Janet es conductora de transporte ejecutivo y ha tenido que sortear el ser mujer al volante, entre ellas el acoso. Pese a ello, es algo que le gusta hacer, pero todos los días está alerta para cuidarse.

Janet Espinoza tiene 29 años de edad y hace poco cumplió un año trabajando en su vehículo, dejó su empleo para dedicarse de lleno a conducir y así poder tener más tiempo para ella, además de acomodar sus jornadas de trabajo y ganar lo que quiera.

“Estaba en un trabajo, pero no me gustaba estar a sueldo fijo, entonces fue por emprender y ganar más tiempo para mí y un poco más de ingresos”, explicó.

Te puede interesar: Piden más espacios seguros para atender acoso y violencia contra las mujeres en León

Foto: Especial

Con ella, los viajes son amenos

Al abordar su vehículo se siente su energía positiva, su sonrisa te invita a sentirte más confiado de abordar el vehículo.

En el interior tienen colgados pequeños atrapa sueños y su trato es amable y ameno.

Sin embargo, Janet Espinoza señala que eso no es indicativo de que busque algo más. Se trata de ser amable con su cliente y brindarle una buena experiencia al viajar con ella.

Pero hace 15 días hubo quien comenzó acosar a la joven. Fue un hombre que pasó los límites, estiró su brazo e intentó tocar su cabello. Esto la llenó de miedo.

“Me quiso tocar el señor y me dio pánico. Usé mucho la psicología y lo primero que le dije pues oye no me toques y solamente estamos platicando. La reacción de él fue que nos estábamos conociendo”, pero ella de inmediato le aclaró que sólo era un servicio.

Después de lo ocurrido, Janet continúo el viaje y llena de temor, pero su determinación y valor, mantuvieron al acosador a distancia hasta que se bajó.

Para leer más: Guanajuato encabeza ataques con fuego contra mujeres, principalmente niñas

Como medida Janet tiene su teléfono a la mano con una aplicación que permite marcar de inmediato al 911.

Pese a lo ocurrido Janet, le gusta su trabajo porque considera que aún existen las personas buenas, le gusta platicar con sus clientes y contagiarlos de su energía, pero eso no quita que todo el tiempo está alerta y sólo trabaja por las mañanas para evitar ponerse en riesgo.

EZM

Lee también: