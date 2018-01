James Franco responde a acusaciones de acoso sexual

El cineasta niega haber tenido conductas inapropiadas con tres colegas que lo acusan de hostigamiento

Ciudad de México .- James Franco respondió a las acusaciones que hicieron algunas actrices en su contra a través de Twitter, las que señalaron al actor como un acosador sexual, aclarando que esas afirmaciones “no son precisas” y que no sabe “de qué hablan” estas mujeres.

“Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerlas de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo”, dijo Franco en una reciente entrevista con Stephen Colbert en el programa nocturno “The Late Show”.

“De la manera en que vivo mi vida, no puedo vivir si hay un resarcimiento pendiente (…). Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que hacerlo”, añadió.

El reciente ganador a Mejor Actor de Comedia o Musical por su rol como Tommy Wiseau en la cinta “The Disaster Artist: Obra maestra” responde así las acusaciones que hicieron intérpretes como Violet Paley la noche del domingo. “Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un auto? ¿O de la otra vez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran pillado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?”, dijo Paley en Twitter.