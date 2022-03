Jaime Rodríguez Calderón

1.- Justicia bronca

Samuel García

Búsqueda de justicia o venganza política disfrazada de lucha anticorrupción. En este tamiz se está colocando el análisis sobre la detención y encarcelamiento del excandidato presidencial independiente y exgobernador, también independiente, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por el gobierno de Samuel García, quien ha señalado que durante 4 años y 4 meses ha empujado el proceso, dando información al fiscal general del estado.

Parece ser que ya en la gubernatura fue más efectiva la acusación al excandidato que una vez propuso “mochar” las manos a los funcionarios que robaran del erario. La acusación parte de un presunto desvío de 400 millones de pesos de ISSSTELeón para la precampaña del Bronco, recabando las firmas para ser candidato presidencial independiente. En 2018 cuando inició su disputa contra el “Bronco”, el aún senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, denunció a 595 funcionarios más por el mismo motivo. Hoy sólo hay uno en la cárcel de Apodaca.

En la Ciudad de México, un incidente con agentes policiacos, que hasta de robo la acusaron, hizo que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, haya sido procesada por diversos delitos y suspendida, lo inédito, por un juez, de su función gubernativa. Cuauhtémoc es una demarcación de suma importancia política y financiera; ahí está Palacio Nacional, una buena parte de firmas bancarias y grandes empresas, así como barrios de gran poder económico como Tepito. Morena la controlaba y la perdió ante el PRD, en alianza con el PRI y el PAN.

En ambos casos, podría considerarse que hay elementos jurídicos para proceder, pero… hay más elementos políticos a considerar.

Jaime Rodríguez Calderón

2.- Necesidad e imaginación

Héctor Salgado Banda

Hay que decirlo con dureza. La economía no levanta y parece todo empeorar. Con una inflación que se dispara y podría superar el 10 por ciento anual a finales de 2022, tampoco hay una actividad industrial y agrícola en expansión que otorgue mucha esperanza para este año. Por eso, no debe sorprender que este martes el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Héctor Salgado Banda, haya señalado que se instalarán mesas de trabajo con el sector privado para analizar incentivos.

No quiso comprometerse a más, el hombre de las finanzas estatales, pero esta vez, tendrá como interlocutor a un sector privado muy lastimado, de sobrevivientes a la crisis que generó la pandemia. Empresas agotadas que ahora enfrentan mercados que no se reactivan y sobre todo una inflación no tenida en dos décadas. A la par, endeudadas hasta las cachas. El presidente de Coparmex en León, Héctor Rodríguez Velázquez, ya ha señalado que en cada negocio están comenzando a tomarse medidas extremas para sostener la producción y evitar en la medida de lo posible el recorte de personal.

Ante una Federación ausente, el gobierno del estado deberá mostrar imaginación. Los créditos de alta complicación no funcionaron con las primeras medidas de respaldo hace meses, fueron de difícil acceso para las empresas y de entre quienes lograron obtener los apoyos de Fondos Guanajuato, se tiene 13 por ciento en cartera vencida, muy por encima de los números de la banca. Tiempos muy difíciles, ameritan medidas de alta escuela.

Jaime Rodríguez Calderón

3.– Pautas con recursos

Víctor Manuel Zanella

Posterior al “puente Juárez”, arrancarán las reuniones entre la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local con cada uno de los 46 Ayuntamientos para fortalecer las finanzas públicas, preparar mejores leyes de ingresos municipales del 2023, optimizar el control interno de la fiscalización y armonizar reglamentos respecto de la legislación. Todo, esto, a decir del presidente de la comisión, Víctor Manuel Zanella Huerta, parte de los trabajos de la Junta de Enlace en Materia Financiera.

El legislador, así, se va de gira. Lo ubica como parte de las obligaciones del Parlamento Abierto. Un tema muy importante, si se evalúa que hay en toda la entidad un rosario de nombres de ex uncionarios municipales asociados con varias irregularidades, aunque la mayoría salgan indemnes o impunes.

En el Gobierno del Estado también buscan apoyar a los municipios. Es menester mencionar la autoridad estatal signó un acuerdo con el gobierno de Guanajuato Capital, que preside Alejandro Navarro, para apoyar a cobrar impuestos municipales como predial y multas. El quid del convenio: el municipio recibirá ingresos extras, proporción del impuesto o infracción estatal que cobre la municipalidad. El Poder Ejecutivo debe conocer las necesidades que se generan en la célula básica pues la crisis económica se multiplica.

Jaime Rodríguez Calderón

De la Valija. Que ora sí

Es probable que haya obsesión en el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, porque su partido gane la gubernatura de Guanajuato en 2024; desde hace varios años cada que llega de visita, lo exterioriza. Esta vez, al venir a una asamblea informativa sobre la reforma eléctrica, generó una encerrona con militantes distinguidos para hablar sobre el tema y precandidatos.

De las 17 a 19 horas del viernes, Delgado, les pidió sacar la “ratificación” de AMLO el 10 de abril, pero luego seguir con “un solo proyecto político” y prepararse para lo que viene. Los asistentes hablaron de la gubernatura. Se supo, al final de la reunión, que los Prieto traen tache porque Ernesto padre se enredó con pitas del Avión Presidencial. Siguen al frente: Ricardo Sheffield, Martha Lucía Micher y Antares Vázquez. El súper delegado, Mauricio Hernández, no llegó.

Jesús Rivera Peralta

El sonorense y ex Comisionado de la Policía Federal en Querétaro y Durango, después de 5 meses de trabajo empezó a percibir las características del personal que le cedieron el 10 de octubre pasado, hallando que la vocación para el servicio de seguridad pública no es prioridad en todos, al grado que 112 elementos se dieron de baja por diversas causas, con base al último corte mensual. ¡Una sorpresa! Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, podría, por experiencia, considerar que las renuncias del personal abren lugar a otros que si pretenden servir. Sin embargo, la pregunta lindante es, en este escenario, ¿hasta cuándo contará con una Secretaría completa y debidamente capacitada para el servicio? Podría traer expolicías federales, como lo hizo su antecesor, pero por esa razón Celaya todavía no tiene un cuerpo policiaco para su necesidad.

En el orden paramilitar (policías) y castrense, el “espíritu de cuerpo”, es esencial por el respeto al personal de la unidad, cualquier preferencia representa una anomalía que podría “recrear conflictos” entre todos los elementos y en el peor de los casos afectar la cadena de mando. Seguramente lo sabe Rivera Peralta, por los cursos tomados, el último en Colombia. Si el personal que recibió no está capacitado, para eso es el secretario, sabe cómo hacerlo, “deberá de adiestrarlo”.

Jaime Rodríguez Calderón