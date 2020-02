Jackie Chan podría estar en cuarentena por coronavirus

Redacción

Nueva Zelanda. Justamente hace una semana Elton John se presentó con una actuación inolvidable durante la entrega de los Premios Oscar 2020, en la que se llevó incluso una estatuilla en la categoría de Mejor Canción Original por el tema de la película Rocketman.

No obstante, esta leyenda musical este mismo domingo tuvo un triste momento luego de que se vio en la necesidad de interrumpir una presentación puesto que su voz no alcanzaba más debido a la neumonía que se le diagnosticó antes de empezar el concierto.

Se podía ver al cantante con lágrimas en los ojos y muy avergonzado, lo que hizo que se disculpara con el público, el que no dejó de mostrar su respeto a través de aplausos continuos durante un buen rato.

Elton escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Quiero agradecer a todos los que acudieron al concierto de esta noche en Auckland. Unas horas antes me habían diagnosticado una neumonía atípica, pero estaba decidido a ofrecerles el mejor espectáculo humanamente posible. Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo aguantar. Estoy decepcionado, profundamente disgustado y apenado. Di todo lo que tenía. Muchas gracias por su extraordinario apoyo y todo el amor que me mostraron durante la presentación de esta noche. Estoy eternamente agradecido”.

Por ahora no se confirma si esta enfermedad le obligará a cancelar más presentaciones, aunque los fans por medio de redes no dejaron de darle mensajes de apoyo y admiración.

