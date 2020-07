Ivanka Trump dice que visita profundizará la amistad entre México y EUA

Redacción

Washington.- La asesora e hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, recordó en una publicación su visita a México cuando acudió a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, así consideró que este encuentro profundizará “aún más nuestra fuerte amistad”.

Por su parte, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador respondió al comentario deseando que la reunión sea exitosa.

“Reflexionando sobre grandes recuerdos mientras el presidente de Estados Unidos le da la bienvenida al presidente López Obrador para celebrar el nuevo acuerdo comercial de USMCA (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá).

Nuestras naciones están unidas por valores comunes, amor compartido por la libertad y profunda devoción por la fe y la familia. Esta visita profundizará aún más nuestra fuerte amistad”, escribió Ivanka Trump.

Por su parte Gutiérrez Müller señaló que “México y Estados Unidos fortalecen sus relaciones de cooperación y amistad, hoy como ayer desde nuestra Independencia en 1821. Que la reunión entre el Sr. Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador sea un éxito. Saludos”.

Mexico and USA strengthen their cooperation relations and friendship, today as yesterday since our Independence in 1821. 🇲🇽🇺🇸 May the meeting between Mr. Donald Trump and Andrés Manuel López Obrador be a success. Greetings, @IvankaTrump 😊! https://t.co/YX2Nm90gPq

