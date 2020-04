Agencias

Ciudad de México.- Aunque la espera para el banderazo de salida de los Juegos Olímpicos será larga, el clavadista mexicano Iván García no pierde de vista sus objetivos.

“Tenemos que pensar en la Copa del Mundo que es en febrero y conseguir ahí plazas olímpicas, espero que también se realicen las Series Mundiales en Londres, Rusia y que la FINA (Federación Internacional de Natación) invite a México”, comentó el tapatío.

Para el especialista en plataforma de 10 metros, vienen meses de recuperación física.

“No pensé que los Juegos se fueran a retrasar tanto pero no podemos hacer nada. Será una temporada muy larga y lo que debemos hacer es no perder la concentración y cuidarnos en aspectos como la dieta, de esta forma no nos costará trabajo volver a entrenar”, agregó.

Iván, medallista de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y actual campeón panamericano, confía en que su entrenador Iván Bautista, sabrá reprogramar su calendario una vez culminada la pandemia por Covid-19.

“Debemos pensar en una buena planificación para regresar a nuestro nivel, en mi caso, estoy realizando ejercicios de rehabilitación porque en ocasiones las rodillas me dan un poco de lata. No tengo nada grave, pero el cuerpo se desgasta y debo mantener bien mis articulaciones y tendones”, concluyó.