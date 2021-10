Nancy Venegas

Irapuato.- La diputada Itzel Balderas Hernández dijo, que desde el congreso federal, impulsará la propuesta del empresario y exregidor, David Muñoz Torres, para que miembros de la Iniciativa Privada, (IP), apadrinen escuelas públicas en malas condiciones a cambio de deducción de impuestos.

“Lo más importantes es que se concrete, que se materialice la iniciativa, que se vea la disposición de los ciudadanos, claro que, si estaré impulsando esta propuesta”, dijo Balderas Hernández al hablar de la propuesta para que empresarios apadrinen obras de rehabilitación y equipamiento de las escuelas públicas con deterioro o que sufrieron actos vandálicos durante la pandemia por Covid-19.

Entre otras propuestas que propondrá la legisladora federal, se encuentra el programa de reactivación económica que anunció la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García.

“Celebro mucho la iniciativa de la alcaldesa y vamos a trabajar para ver como la puedo apoyar porque en todo este tiempo de pandemia desafortunadamente la verdad es que no ha habido una política sensible po

“Celebro mucho la iniciativa de la alcaldesa y vamos a trabajar para ver como la puedo apoyar porque en todo este tiempo de pandemia desafortunadamente la verdad es que no ha habido una política sensible por parte del gobierno federal para todos los municipios es decir no hay una política de reactivación económica”.

Señaló que la fracción del PAN en el congreso federal propondrá una iniciativa de ley que decrete la reactivación económica en todo el país, debido a los estragos que provocó la interrupción de actividades para prevenir contagios por coronavirus.

“Para que haya incentivos fiscales para las pequeñas para las medianas para las grandes empresas, que se impulse también todos, que se detone toda la generación de empleos, que se abran negocios, más se generan las condiciones también para la apertura de pequeños y grandes negocios y que se mejore por supuesto la percepción salarial para los trabajadores”.

