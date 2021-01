Enrique Pérez

San José Iturbide.- Habitantes de 5 distintas comunidades se manifestaron en la comunidad de Cerrito de Galomo ‘parando’ los trabajos de limpieza en el terreno donde se llevará a cabo la construcción de la Universidad del Bienestar Benito Juárez ante el daño ecológico que esto representa. Autoridades municipales levantaran denuncias ante el Ministerio Publico contra quien resulte responsable por detener el avance de dichos trabajos.

Noel López Andrade delegado de la comunidad Cerrito de Galomo, mencionó en entrevista que nuevamente están tratando de que las autoridades del ayuntamiento entiendan la magnitud el daño que se está realizando.

Puesto que lo que se encuentran defendiendo es un área de reserva ecológica que fue donada, teniendo incluso el documento que lo avala y que data desde el año 1996, situación que incluso es de conocimiento de gobierno del estado.

“No estamos en contra de la universidad, pero si del daño ecológico que se está llevando a cabo, por lo que deben mostrar los permisos correspondientes de Semarnat, Profepa, o en su caso de las autoridades estatales, por lo que requerimos de una respuesta de una autoridad competente y aclare la situación”, resaltó.

Añadió, que esta es la tercera ocasión que han podido detener los trabajos, no haciendo daño a nadie, sin embargo, la postura es no retirarse hasta que las autoridades correspondientes les enseñen los respectivos permisos y estudios para tener la facultad del cambio de propiedad.

López Andrade dejo en claro que la manifestación continuará el tiempo que sea necesario, por lo que teme de alguna represión policiaca.

Para finalizar destaco que los manifestantes son pertenecientes de 5 comunidades; Jesús María de Abajo, Jesús María de Arriba, La Fragua, Pozo Blanco, Galomo y Cerrito de Galomo.

Denuncias

Por su parte, Alberto Narváez Reyes director de educación indicó que no ha existido algún acercamiento en presidencia municipal con los manifestantes, a quienes en la misma comunidad incluso se les mostro físicamente la documentación solicitada.

Resaltó, por ello el día de ayer (Jueves) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la donación del predio, estando todos los permisos, y teniendo incluso la documental de que el predio puede ser usado para ‘más’ cosas, incluso para un tiradero de basura.

“Esta toda la parte documental, y legal en regla, también se les ha dicho que no se les niega la información, por lo pueden solicitarla en presidencia municipal puesto que no se puede traer siempre cargándola”, resaltó.

Añadiendo que al ser un tema Federal y municipal se les ha invitado para que se permita la continuidad en los trabajos, no procediendo legamente contra nadie a pesar de las afectaciones que se están teniendo por el minuto, y hora de la renta de cada camión y maquinaria.

Sin embargo, se levantaran las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable, y para ello, la Síndico Municipal y el área jurídica se están encargando de esta situación.

Para finalizar, indicó que ‘todo’ está en regla y por ende se publicó en el Diario Oficial, no teniendo ninguna observación, por lo que el área jurídica del periódico no mostro ninguna observación a la donación, por lo que no se debe perder el dialogo, puesto que el municipio no quiere afectar a nadie.

