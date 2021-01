María Espino

Guanajuato.- La clínica ISSSTE de la capital guanajuatense está operando con un área Covid al 120% de su capacidad. No hay suficiente personal ni insumos y cada vez son más los pacientes contagiados que llegan a esta unidad médica.

Jesús Castro, director general de esta clínica, manifestó lo anterior y señaló que incluso están tratando de ampliar el área Covid para dar suficiencia a la demanda que se está registrando. No obstante, acotó que si la ciudadanía no se cuida, usa el cubrebocas o aplica el alcohol en gel como se indica, no habrá hospital que pueda atenderlos a todos.

El profesional la salud pidió a la población acatar las medidas de prevención: “que entiendan que no deben salir si no es necesario, que usen cubrebocas y no organicen fiestas, pues, con tristeza, el personal médico está cansado”.

“Muchos se han contagiado, algunos han muerto por este mal y los que siguen al frente están a punto del colapso. Esto sucede al igual que en otros hospitales, no sólo de Guanajuato, por lo que ya es hora de que los capitalinos y turistas entiendan”, agregó.

Y es que el doctor Castro señaló que, desafortunadamente, la mayoría de pacientes Covid-19 que están atendiendo en la clínica ISSSTE son personas que regresaron de vacacionar, principalmente a destinos de playas. Además de varios que han estado en fiestas con mucha gente o bien que se han resistido a usar el cubrebocas, situación que, dijo, “lamentable” ante la crisis sanitaria que se vive.

Jesús Castro aseguró que hasta el momento ningún trabajador de la salud que labora en la clínica ha abandonado “el barco” y a pesar del cansancio y las carencias “siguen dando la batalla a la pandemia”.

“Una vez que son doctores o enfermeras consagrados al cuidado de la salud humana nunca dejan de pensar así, pero a estas alturas de la pandemia la gente está cansada. Invito a que los capitalinos los ayuden cuidándose y quedándose en sus casas”, finalizó.

ndr