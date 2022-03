Aunque el ex-alcalde de Coroneo está desaparecido desde febrero de 2019, aún se desconoce el paradero del priista

Estado.- El 26 de febrero de 2019 un grupo armado sacó de su casa a Israel Morales Bermúdez, exalcalde de Coroneo . A más de tres años, aún se desconoce su paradero.

El priista fue privado de su libertad junto con su asistente.

La segunda semana de marzo de 2019, la esposa del exalcalde, Israel Morales, denunció su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 no se abrió en Coroneo ninguna carpeta de investigación por el delito de secuestro.

Fue el 7 de mayo de hace tres años cuando Periódico Correo dio a conocer la ausencia del político, misma que la Fiscalía confirmó, pero sin aportar mayores detalles.

En los comicios de 2018, Israel Morales buscó la reelección sin éxito. Semanas antes de su desaparición, manifestó interés por asumir la dirigencia estatal del PRI .

Sus intenciones no se concretaron. El 5 de febrero publicaría en Facebook “Mi futuro está en las manos de Dios, no en la boca de la gente”, texto al que agregaría, “dejemos que los perros ladren”. ¿Amenazas, enemigos? No se sabe nada.

El PRI no tiene información de Israel Morales

La presidenta del PRI en Guanajuato, Ruth Tiscareño señaló que desconocen el avance de la investigación de la desaparición de Israel Morales Bermúdez, ex alcalde del municipio de Coroneo.

En entrevista Ruth Tiscareño afirmó que el Partido Revolucionario Institucional no ha solicitado información a la Fiscalía General del Estado debido a que esto le corresponde a los familiares y han respetado el proceso.

Indicó que es un asunto particular en el que se debe permitir que la familia sea quién se haga cargo. Sin embargo, aseguró que el PRI tiene la intención de apoyar si es que los seres queridos del ex alcalde solicitan algún apoyo.

“No nos han comentado nada. Yo creo que es un tema muy particular de su familia y nosotros somos muy respetuosos de esto (…) No hemos tenido conocimiento, insisto en que hemos sido muy respetuosos con lo que la familia esté haciendo y si la familia se acerca con nosotros, con mucho gusto. Pero, nosotros no podemos hacerlo a título personal porque es algo privado. Es algo que la familia lo tiene que hacer”.

Salvatierra firma convenio

En Salvatierra , es el lugar donde se han encontrado, hasta ahora, las fosas clandestinas con más restos de personas en el estado. Aquí, este miércoles, autoridades de Guanajuato y de 13 municipios de la zona Laja-Bajío y el sur del estado así como ciudadanos integrantes de colectivos de búsqueda firmaron el primer convenio regional centro –sur en materia de seguridad.

Este tiene el fin de redoblar esfuerzos, priorizar y colaborar de manera cercana con las células de búsqueda de todos los municipios participantes.

En este convenio, participaron los presidentes municipales de Apaseo El Alto, Apaseo el Grande, Jerécuaro, Santiago Maravatío, Comonfort, Acámbaro, Celaya, Tarimoro, Cortazar, Juventino Rosas, Coroneo, Jaral del Progreso y por supuesto Salvatierra.

Mientras que la Secretaria de Gobierno, Libia Denisse García, respaldo que se avance en esta necesidad de los ciudadanos y se dé pie a vínculos de cooperación por la paz y el esclarecimiento de hechos.

Otros de los presentes fueron: Héctor Díaz Ezquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Angélica Zamudio, representante del colectivo “Ángeles de Pie” que tiene su origen en este municipio anfitrión.

