Para Isela Reyes, el atletismo es una disciplina de mucho sacrificio: ha tenido que dejar de lado fiestas, reuniones familiares y horas de sueño

Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón.- Isela Reyes es una reconocida atleta en San Francisco del Rincón. Representa al municipio en competencias estatales y nacionales desde hace 14 años, cuando tenía 29.

Además, es madre de tres hijos y empresaria del sector del sombrero, situaciones que no distraen su atención de sus objetivos deportivos.

A los 29 años, Isela Reyes tuvo a su primera hija, y tras el nacimiento comienzo a ir a correr a las deportivas del municipio, donde conoció a otras deportistas. Ellos la animaron para hacer de lo que en ese momento era un hobbie, una disciplina.

Seis meses después comenzó con entrenamientos formales y actualmente es corredora de carreras de hasta 21 kilómetros y 42 kilómetros.

“Lo inicié por salud, para recuperar la figura después del embarazo. De pronto me encuentro con Tere Bernardino, Isabel Ramos y me sugirieron participar en una carrera. Ya iniciando mi primera carrera me dio cuenta que se me facilitaba, y eso me motivó a prepararme. Empecé a subirme a los podios y a disfrutar de las mieles del atletismo. Tuve una lesión a los 31 años, y me dijo el doctor que hiciera distancias cortas, pero yo no me limité. Ahorita mi favorito es el 21, pero me reto a hacer el 42 una o dos veces por año”.

Deporte es disciplina, asegura

Para Isela Reyes, el atletismo es una disciplina de mucho sacrificio: ha tenido que dejar de lado fiestas, reuniones familiares y horas de sueño.

Debe de entrenar al menos dos horas al día, aunque no tenga ganas, aunque llueva o el clima sea muy cálido.

“El atletismo es bonito, pero es muy sufrido. Es muy exigente, no nos podemos dar el lujo de que si está lloviendo no entreno. O si hace frío, o si estás cansado. Se requiere constancia, y no todos tienen la disposición”, comentó.

Actualmente enseña a otros en el municipio a adoptar la disciplina y superarse a través de este deporte. Esto, además de los compromisos que tiene con su empresa y su negocio de sombreros.

