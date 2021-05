Isaac Piña se compromete a la pavimentación de la calle Moroleón en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- Isaac Piña Valdivia, candidato del PAN a la presidencia municipal de Salamanca, se comprometió con los habitantes de las colonias Guanajuato oriente y Constelación 1 a pavimentar la calle Moroleón, una de las principales vías de comunicación de esta zona.

El candidato destacó que, en el tema de seguridad, se estará trabajando a través de la recuperación del tejido social integral, más educación, más arte, más deporte, más espacio para poder desarrollarse como son estas áreas verdes.

Piña Valdivia destacó que viene de manejar presupuestos importantes en el cargo que desempeñó en el gobierno del estado y no tiene ninguna observación:

“Aunque nos están atacando, la guerra sucia en las campañas siempre las hay, van a hablar, van a inventar ya decir mil cosas, pero a las pruebas me remito; si hay algo que hicimos mal, que se nos juzgue, ahí está las autoridades correspondientes. Porque decirles que en mi gobierno no vamos a tolerar ningún acto de corrupción, no vamos a permitir eso, en Salamanca somos gente buena y honesta, si ustedes nos ponen el ejemplo lo mínimo que podemos hacer nosotros es trabajar igual que ustedes, por eso estamos seguros que este 6 de junio vamos a contar con su confianza, con su apoyo; por eso los invitamos a salir a votar por Acción Nacional, por las candidaturas y los candidatos del PAN porque hemos sabido trabajar juntos y estar cerca y ustedes contaran con su amigo y Isaac Piña Valdivia”, señaló el candidato.

En este encuentro con vecinos, María Guadalupe Vargas líder de la colonia Guanajuato oriente y colonias colindantes como La Constelación 1, destacó en su intervención las necesidades de esta zona como son las áreas verdes que no están tan verdes, resolver la inseguridad y pavimentación de la calle Moroleón.

Alejandro Pérez Gutiérrez, presidente de colonos de La Constelación 1, dijo que en esta zona desde haced muchos años no llegan las obras, el área verde se atiende porque se le paga a una persona y es con la cooperación de los colonos.

El líder de colonos urgió que las obras sean equitativas porque según solo se aplican en las que son de foco rojo para ayudarles, pero lamentablemente siguen estando en foco rojo, a lo que el candidato se comprometió a atender.

EZM