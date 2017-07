Asimismo, recriminó de manera directa a Carlos Torres, por no sancionar a policía que golpeó a su hijo

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- María del Carmen Ramírez, integrante del grupo Guanajuato Despertó, se manifestó ante el Pleno del Ayuntamiento luego de que concluyó la sesión para expresar su inconformidad y molestia por las nulas acciones de parte de secretario Carlos Torres, a quien, aseveró, hace unos días le pidió ayuda para sancionar a un policía preventivo que golpeó a su hijo, no explicó los motivos de la agresión, sólo dijo que se trata de uno de los elementos de seguridad de los que participaron en el arresto a los jóvenes universitarios que cantaban en la Plaza del Baratillo.

La inconforme encaró al Cabildo y les reclamó que en lugar de proponer ciclovías que nadie usa o dar árboles a algunos ciudadanos, mejor se pongan a trabajar en pavimentar las calles, en abastecer de agua a quienes carecen de ella y a brindar mayor seguridad.

Recriminó de manera directa a Carlos Torres por no haberle dado respuesta y le dijo que seguramente no hizo nada porque no se trata de su hijo y que esperaba no viviera una situación similar.

Al alcalde Édgar Castro Cerrillo le reprochó el incumplimiento de sus promesas de campaña de pavimentar calles, hecho que hasta el momento no ha ocurrido.

Los ediles, incluyendo al secretario Torres y al alcalde no pudieron esconder su sorpresa ante el reclamo, simplemente escucharon a la inconforme y cuando terminó de expresar sus quejas salió del salón y también se retiraron los integrantes del Ayuntamiento sin decir nada al respecto.