Agencias

León.- El jugador de León, Emmanuel Gigliotti, ha revelado que jugó la final de vuelta del Guard1anes 2020 contagiado de Covid-19… pero sin saberlo en ese momento.

Gigliotti dio a conocer que dado que no presentaba ningún síntoma jugó la final sin inconveniente, pero al día siguiente del partido ante Pumas se realizó una prueba y su resultado fue positivo.

El delantero señaló en una entrevista para Líbero que la prueba se la hizo porque al día siguiente viajaría a Argentina y ese era uno de los requisitos.

“Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina. Me hago el PCR que me pedían Argentina y me da positivo, quiere decir que la final la jugué con el bicho”, indicó en el programa.

Además de Gigliotti, Nacho Ambriz, director técnico de la fiera, también dio positivo a Covid-19 tras obtener el título del torneo, incluso fue hospitalizado por un cuadro de neumonía.

