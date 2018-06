‘Irregularidades’ irán a revisión: secretario

Asegura no contar con las observaciones de la ASEG para sustentar las denuncias civiles

Nayeli García

Irapuato.– El secretario del Ayuntamiento, José María González Navarro, aseguró no contar con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y de las recomendaciones del Congreso del estado, por lo que tendrá que revisar el sustento legal para interponer o no las demandas civiles entorno a la supuesta inexistencia de uniformes y pago excesivo en liquidaciones a empleados de la administración de Sixto Zetina Soto.

He tenido discrepancias con distintos puntos de vista u opiniones que tampoco comparto, y queda de manifiesto los distintos procedimientos a los cuales se recurre siempre a la legalidad” José María González, Secretario del Ayuntamiento

Aunque aseguró que siempre se da cumplimiento a las recomendaciones de la ASEG conforme a la ley, reconoció que ha tenido discrepancias con las conclusiones que emite esta instancia.

Y es que el año pasado cuando correo dio a conocer el pago excesivo en las liquidaciones de cuatro empleados de la administración de Sixto Zetina Soto, y el ahora alcalde con licencia Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que la autoría superior no contaba con la verdad absoluta y los casos tenían que ser investigados.

No hay documentación

El secretario del Ayuntamiento, señaló que hasta no contar con la documentación requerida no puede pronunciarse al respecto sobre la viabilidad o no de las denuncias, pues ello depende si la investigación es definitiva y no hay lugar para apelaciones.

Y es que señaló que en el caso de las liquidaciones de empleados, éstas siempre han sido apegadas a la Ley del Trabajo y en estricto apego de derecho, por lo que tendría que revisar el argumento que otorgó la auditoría para que se deriven demandas civiles en torno al caso.

Uniformes, a revisión

De igual forma en el caso de los uniformes, proceso de compra iniciado durante la administración de Sixto Zetina Soto y concluido en la presente administración, dijo se tendrá que revisar a detalle el documento para no tomar decisiones con premura.

“Existe un procedimiento y puedo pensar y discrepar en algún punto de vista y ver si tienen razón o no tiene razón y serán las autoridades quién determinará lo conducente legalmente”, puntualizó el secretario del Ayuntamiento.

Desde agosto del año pasado, correo dio a conocer el pago excesivo de liquidaciones en donde la directora de Recursos Humanos en ese entonces Ana María Flores Bello fue señalada como responsable, sin embargo ella aseguró estar dentro de los lineamientos legales durante ese proceso.

