Internacional.- A través de sus redes sociales, Iron Maiden anunció el próximo lanzamiento de “Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live in Mexico City”, un disco doble que el grupo grabó mientras se encontraba de gira por nuestro país el año pasado, y el cual estará disponible a nivel mundial a partir del 20 de noviembre y en varios formatos, tales como el CD, vinilo, digital, y un vinil edición limitada con colores de la bandera de México.

“Cuando la recta final de nuestra gira Legacy 2020 este verano tuvo que cancelarse debido a la pandemia de COVID, toda la banda estaba muy decepcionada y desanimada, y sabemos que nuestros fans sintieron lo mismo” mencionó Steve Harris, bajista de Iron Maiden.

De acuerdo con Harris, este nuevo disco incluye canciones que nunca antes habían llegado a un CD en vivo, una de ellas es: “For The Greater Good Of God”.

“Nunca antes habíamos lanzado un álbum en vivo desde México y creo que esta grabación hace justicia a la pasión y alegría de nuestros fanáticos mexicanos que siempre nos dan una bienvenida fantástica cuando tocamos allí”, agregó Steve Harris.

*Con información de sopitas.com

