Jerécuaro.- La fisicoculturista Irlanda Vega Rivera, a sus 17 años, se perfila como una de las mejores en esta actividad física, pues ha participado en eventos nacionales. Sin embargo, su vida de altruismo también la ha posicionado en Jerécuaro como Embajadora de la juventud.

La joven Irlanda pertenece a una familia de deportistas, entre ellos figura su tío Hugo Rivera Alcantar, quien jugó en primera división con el Club León, y su madre, que es basquetbolista.

Actualmente, la fisicoculturista alterna su actividad física con su labor social como activista protectora de animales en grupos dedicados a estas prácticas.

Recientemente recibió, junto con otros distinguidos jerecuarenses, el nombramiento de Embajadora de la juventud, donde manifestó su amor por el municipio.

La deportista apoya al centro de acopio de trenzas para pelucas oncológicas, además, es parte del centro de ‘Tapitas Pet’ en el Cecyte Plantel Jerécuaro.

Un sueño por cumplir

Señaló para Correo que una de sus metas es ser campeona absoluta en los eventos nacionales de fisicoculturismo, ya que los resultados de la última competencia en Acámbaro, no la dejaron contenta.

“Eso me hizo sentir mal y mostré desánimos, pero afortunadamente el consejo y reflexión de mis padres y abuelos me despejaron mi mente y ahora lo que me motiva es que debo trabajar aún más, esto es esfuerzo y las metas se cumplen con estos ingredientes y vamos con todo”, señaló.

