1.- Irapuato y Salamanca, los primeros 100 días

Lorena Alfaro

La rendición de cuentas gana terreno en los gobiernos municipales. Los alcaldes y alcaldesas están ofreciendo a sus gobernados información sobre el cumplimiento de compromisos en los primeros cien días de sus mandatos. El contraste entre lo ofrecido en campañas y lo hecho al asumirse la administración municipal.

Para suscribirse en el ánimo de los irapuatenses, la primera alcaldesa de La Fresera, Lorena Alfaro García, decidió que la seguridad pública no termina con pelear y arrancar a la delincuencia los territorios, ni con una simple ocupación, sino regenerando el tejido social. Así, transforma la Secretaría de Seguridad Ciudadana con un mando experimentado, coadyuvando al proyecto del gobierno municipal 2021-2024.

Alfaro García, cultivó el vínculo con las organizaciones sociales, quienes la respaldaron para la entrega de apoyos y subsidios a familias vulnerables. Su objetivo: llegar a 30 colonias con el mayor índice delictivo con intervención policial y apoyo estatal y federal, e incidir con mejoras de servicios y desarrollo social. Sostiene que su Programa de Gobierno nace de la participación ciudadana lo que recreó la apertura gobierno-sociedad e instalación del Miércoles Ciudadano. Sorprendió gratamente la panista Alfaro García con el proyecto para cambiar la vocación del Inforum, para tener a Irapuato como ciudad pujante y atractiva; es un proyecto de gran visión que pretenderá definir la vocación de su administración y manera de operar. Fue a España para conocer proyectos afines. El botón especial de estos 100 días: solucionó el conflicto recreado con el parque Irekua.

César Prieto

En Salamanca, Julio César Ernesto Prieto Gallardo, segundo alcalde emanado de Morena, reestructura la administración municipal para superar la corrupción con lo que ahorra millones de pesos que dirigirá a los servicios públicos. La acción reveló los pagos excesivos en renta de maquinaria, camiones recolectores y pagos de seguridad privada para su antecesora, que incluían personal y equipo, con costo superior a los 28 millones de pesos que causó gran impacto entre los salmantinos.

El alcalde 75 de Salamanca, en sus primeros 100 días de gobierno, encaró del grave problema de inseguridad, debido a la carencia de una fuerza policiaca suficiente. Prieto Gallardo, signó con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca, convenios de colaboración. El 25 de octubre terminó la exclusión del gobierno estatal.

El vínculo se vigorizó este enero, cuando el salmantino integró la comitiva encabezada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez que visitó al presidente, Andrés Manuel López Obrador. César Prieto mostró y bordó ruta al señalar que su gobierno “va a cumplir con los principios de la 4T”, porque es “orgullosamente, parte de una transformación”.

2.- El voto de los trabajadores

Ricardo Aldana

El sindicalismo mexicano vivió ayer una jornada inédita. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por primera vez, eligió a su dirigente mediante votación electrónica, tras un proceso abierto que, inclusive, encontró espacio para la difusión del programa de los candidatos, en “La Mañanera” presidencial. Las tendencias aseguraban una victoria demoledora de Ricardo Aldana, sindicalista perteneciente al grupo del exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps. Se habría llevado casi el 70 por ciento de los votos.

El proceso y el resultado de la elección no pueden verse a la luz de la explicación fácil en una contienda que tuvo 24 candidatos con “el aparato de control sindical tuvo todo a favor”. El proceso, recibió atención sobresaliente de las autoridades laborales y el apoyo del INE. Además, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, intervino en el proceso, tanto que llevó a los aspirantes a Palacio Nacional. La oposición, se dispersó en 24 candidatos, contra el sucesor de Romero Deschamps. Los miles de votos a favor del ganador merecen un mínimo de respeto, guste o no.

Este martes, en la planta de General Motors Silao, cerca de 7 mil empleados determinarán qué sindicato los representará ante la empresa a la hora de establecer el Contrato Colectivo de Trabajo. El proceso, que termina el miércoles por la noche, también es supervisado por las autoridades laborales y hay observadores externos. La disputa por los votos de los trabajadores debió ser con argumentos y en buena lid, a pesar de que las partes pusieron por delante la marrullería. Los trabajadores determinarán su futuro.

De la Valija. Todo un caso

Resulta increíble la improvisación desvelada en la formación de un partido político local por la regidora cuevanense, Celia Carolina Valadez. Este lunes el Consejo General de IEEG le recetó la negativa a su propuesta de iniciar los trámites para el registro del partido “Corrijamos el rumbo”. Presentó la solicitud un año después del plazo que marca la legislación electoral. Créalo o no.

Celia Carolina Valadez, electa por la desaparecida Fuerza por México, saltó a la fama en la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guanajuato, al abandonarla porque acusó que no le avisaron que se tenía que celebrar y elegirse titulares de la Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería. Acusó además que era violencia de género en contra suya, No sabía que la Ley Orgánica Municipal, establecía el tiempo, carácter y mandato de la sesión. Aunque ya ganó una en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato: podrá integrar el Comité de Adquisiciones, para la cual no fue electa, porque los togados consideraron que el Ayuntamiento debió integrarla en respeto a su representación; pero la queja, otra vez, por supuesta violencia de género, se le dejó sin sustento. El caso aún puede ser llevado a la justicia electoral federal.

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia

La legisladora ha hecho eco de la indignación y protesta de muchos ciudadanos de Cuévano que han encontrado incumplimiento en la Secretaría de Finanzas al mandato del Congreso del Estado para que se les aplique un descuento de 35 por ciento al peaje de 34 pesos en la autopista Guanajuato-Silao. Exige que se cobren los 22 pesos y se responda por el incumplir a lo ordenado por la Ley de Ingresos estatal.

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputada local del PRI, tiene especial interés en el tema, pues fue ella la que cabildeó y logró el aumento en el descuento a los capitalinos. Sucede que la Secretaría de Finanzas complejizó el trámite del llamado “Tag” o pase electrónico, que se obtenía antes en la caseta.

De pronto, los automovilistas tienen que ir a comprar una cara tarjeta a “Sanborns” y luego pedir que se las autoricen, a lo cual les informan que tardará meses el trámite, haciendo nugatorio el derecho. Ruth Tiscareño está investigando quién hizo el negocio con Sanborns, una forma más de sacar dinero a los contribuyentes y que no está en la ley.