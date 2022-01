Nancy Venegas

Irapuato.- Igual que en la primera ola de Covid-19, los trabajadores de la clínica del IMSS ubicada en Avenida de la Reforma, denunciaron la violación a sus garantías laborales.

Y es que, pese a ser diagnosticados con la enfermedad aquellos asintomáticos o con signos leves solo tienen derecho a máximo 3 días de incapacidad y convalecientes son forzados a presentarse en el nosocomio para garantizar el servicio a los derechohabientes, pues los contagios acelerados ha provocado la reducción de personal en todos los departamentos.

“Estamos en una situación muy desesperante y crítica, solo el miércoles pasado 8 doctores del turno matutino salieron positivos y como en todos los casos que han salido positivos en las últimas semanas, fueron enviados a medicina del trabajo donde se valora la incapacidad y eso no debiera ser por salud de los trabajadores y pacientes”, platicaron empleados de la clínica del IMSS.

Ver nota: Guanajuato alcanza casi 17 mil casos activos de covid-19

Foto: Eduardo Ortega

La cuarta ola del Coronavirus ha provocado la reducción significativa de personal en las diversas áreas del hospital, debido a que gran parte se ha contagiado.

Los trabajadores, aseguraron que, de manera arbitraria e ilegal, los miembros del departamento del área de medicina del trabajo resuelven si expiden una incapacidad de 7 días o 3 días hábiles a los infectados por Covid-19.

“Es una injusticia porque si eres asintomático o con pocos síntomas te dan una incapacidad nada más por 3 días, nos dicen que es porque hay poco personal y que si no acudimos a presentarnos a nuestros espacios se tomara como falta y amerita una falla administrativa, cuando les hemos dicho que eso no puede ser porque estamos contribuyendo a que se propicien los contagios, pero solo nos responde que hay muy poco personal y que debemos trabajar cuando deberían estar en aislamiento… La incapacidad por 7 días la entregan a quienes tienen síntomas más complejos o que a simple vista se nota que no están bien”, compartieron los trabajadores.

Foto: Eduardo Ortega

Por lo anterior, solicitaron la intervención de la delegación guanajuatense del IMSS y del sindicato para evitar estos atropellos que atentan contra sus vidas y las de los pacientes

Lea también: Pese a incremento de casos de Covid, 200 peregrinos han pasado por Irapuato