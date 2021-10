Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que la ‘tarifa diferencial’ del Sistema de Transporte Integrado de Irapuato (SITI), solo fue una sugerencia para incentivar el uso del Sistema de Prepago y que puede arrancar en uno o dos años, y el cual puede ser modificado.

“Nosotros quisimos poner eso como una recomendación, como un incentivo al prepago, si en el plazo de aquí a que se llegue el momento, se encuentra otro mecanismo de incentivo ¡que lo hagan!, pero en ningún momento esto implica un aumento a la tarifa”, puntualizó el presidente municipal.

Explicó que si el Sistema de Prepago no funciona o no es utilizado por la gente todo el SITI se vendría abajo, siendo que ya se invirtió dinero público de Gobierno del Estado, por eso es indispensable que la gente utilice las tarjetas, las cuáles no van a perjudicar a nadie, sino que son una alternativa para evitar las ‘tranzas’ de los chóferes, evitar que se distraigan al conducir y no se tarden en estar dando el cambio.

Ricardo Ortiz detalló que el Ayuntamiento sí aprobó el documento que contiene la tarifa diferencial de dos pesos para los que paguen en efectivo, pero esta se implementará hasta que queden terminadas las tres estaciones de transferencia y las 12 secundarias, que dé todo concluido el Sistema de Prepago y haya lugares disponibles para hacer recargas y se distribuyan más de 100 mil tarjetas de prepago de forma gratuita, lo que podría ocurrir en uno o dos años.

“Nosotros no queremos perjudicar a la ciudadanía, al contrario, queremos beneficiarla, porque no se dice que una vez que se tenga el servicio de prepago con esta tarjeta, que es el alcance mayor que queremos es que se pueda hacer uno o dos trasbordos con el mismo boleto, es beneficio, pero luego ahí se malinterpretó el tema y bueno…”, indicó el presidente municipal.

Ejemplificó que se han tenido acciones positivas y a beneficio a la ciudadanía como es la implementación del TRAIN para personas con discapacidad y adultos mayores, cuya tarifa es de cinco pesos, “pero nadie lo dice”, reclamó.

Consideró que la siguiente administración puede buscar otros mecanismos para incentivar el uso de la tarjeta de prepago, pues el documento aprobado solo fue una propuesta que puede ser modificada y lo único que se quiere es que use el prepago, pero no se obliga a nadie a pagar 12 pesos.

