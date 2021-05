Irapuato se prepara para la segunda ronda de vacunas anticovid para adultos mayores de 70 años

Redacción

Guanajuato.- Este sábado iniciará la vacunación de segunda dosis para los adultos mayores de 70 años como población prioritaria, dio a conocer la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Irapuato se prepara para recibir su segunda dosis, serán destinadas 50 mil 844 dosis, el mismo número para cubrir con la demanda de las personas que se aplicaron la primera vacuna.

Se trata de la vacuna Pfizer-BioNTech. La aplicación será el próximo sábado preferente para mayores de 70 años y el domingo para mayores de 60 años.

El sábado se priorizará a los mayores de 70 años, esto para evitar aglomeraciones y favorecer el bloque de los adultos mayores que tienen más dificultad para movilizarse. No quiere decir que no se reciban a los mayores de 60 años, pero se hace un llamado a la ciudadanía para respetar el orden y la civilidad en este proceso de vacunación de las segundas dosis.

Se reiteró el llamado a las personas que no se han vacunado y desean hacerlo de primera dosis, esperar al final de la jornada. Debido a que las vacunas que llegarán son exclusivamente para los adultos mayores que ya cuentan con la primera dosis.

Las personas adultas deberán acudir al mismo módulo donde fueron vacunados hace unas semanas y llevar el comprobante que se les dio cuando se aplicaron la primera dosis, así como su CURP o INE.

Puntos de vacunas: CBTIS N° 65

DEPORTIVA SUR

HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE IRAPUATO

UNIDAD DEPORTIVA NORTE

INSTITUTO IRAPUATO

UQI

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL ESTATAL

INFORUM IRAPUATO

DIF VASCO DE QUIROGA

PARQUE IREKUA

SECUNDARIA MIGUEL GARCÍA ALDAMA, COMUNIDAD ALDAMA

INSTITUTO KIPLING IRAPUATO

Recomendaciones son las siguientes: acudir hidratado, no acudas en ayuno, protégete del clima. Y muy importante no acudir si recientemente has presentado COVID-19 y/o estas convalecientes.