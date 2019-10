Irapuato se está convirtiendo en una isla de cemento, advierten ambientalistas

A pesar de las acciones de plantación de árboles, esto no es suficiente, ya que en promedio sobrevive un árbol de cada cien plantados y parece que las autoridades no están dispuestas a dar seguimiento

Irapuato.- La asociación ambientalista ‘Planeta 4’, denunció la falta de interés de los municipios en realizar acciones concretas por la reforestación del arbolado urbano, indicando uno de los casos más graves es el del municipio de Irapuato, que se está convirtiendo en una ‘Isla de Cemento’.

“La realidad el que se ha acercado últimamente es el director de ecología pero la realidad es que por donde pases lo que ves es cemento, cemento, cemento, cemento y más cemento, entonces sí esta terrible. En la deportiva por ejemplo, se le dio prioridad a hacer un camino de cemento o poner escaleras para salirte de la alberca que reforestar”, comentó la Directora General de la A.C María Leticia Ochoa Cepeda.

La activista del medio ambiente informó es alarmante la información que dio a conocer la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en la que destacan que entre los estados que han agotado su capital natural, se encuentra Guanajuato como no sustentable y con poca probabilidad de supervivencia.

“Le ha dado a las industrias, hasta ahorita mayor prioridad, no al medio ambiente, yo no entiendo porque es ignorancia es que creen que van a comer tornillos, aquí tenemos 20 pozos contaminados en Irapuato con arsénico, con altos contenidos de arsénico, el problema es gravísimo. Estamos desvinculados de las autoridades porque no nos han tomado en cuenta como lo que somos: despertadores, los que dicen ya es hora de levantarse y ponerse a trabajar”, concluyó.

Dijo se debería de dar seguimiento a las plantaciones, ya que de acuerdo a sus registros, la sobrevivencia es de 1 árbol sobre 100, lo que representa un gran gasto, por lo que sugirió se deben de realizar proyectos más vigilados y a largo plazo.

“El tema ambiental es serio, se desprecia al árbol, todo se justifica con plantaciones, se debe de dar seguimiento, sobre las plantaciones que este Alcalde ha hecho este último trienio pasado, esos miles de árboles en dónde están, y lo más importante es que sobrevivan porque nosotros la sobrevivencia que tenemos es uno sobre cien. No tenemos un clima que favorezca que un santiamén ya estemos llenos de árboles”, dijo.

