Irapuato, pionero en fomentar la cultura cívica

Concluye primera etapa de la campaña ‘Mira Nomás’, en la cual se impartieron más de 135 reuniones de capacitación con diferentes grupos irapuatenses y se repartieron 95 mil volantes

Irapuato.- A nivel estatal, Irapuato es pionero y ejemplo al fomentar la cultura cívica, al aplicar un modelo orientado hacia una buena convivencia social.

La aceptación de las y los irapuatenses sobre la campaña de cultura cívica ‘Mira Nomás’ ha sido en positivo y cada vez son más los ciudadanos que se suman a erradicar las conductas en negativo. Así lo informó Andrés Villanueva, promotor de la campaña de cultura cívica ‘Mira Nomás’, que este lunes terminó en su primera fase informativa.

“Con Mira Nomás, iniciativa del arquitecto Ricardo Ortiz, de fortalecer la participación social, se ha logrado un avance importante para lograr y concretar que la tarea sea de todos. Hoy somos ejemplo a nivel Estatal y te puedo decir que somos pioneros a nivel Nacional de la instrumentación de campañas como estas”, mencionó.

El día de hoy se concluyó la primera etapa de la campaña de cultura cívica ‘Mira Nomás’, en la cual se impartieron más de 135 reuniones de capacitación con diferentes grupos de la población irapuatense y se repartieron 95 mil volantes.

Así lo informó José Luis Acosta Ramos, director de la Estrategia de Cultura Cívica en Irapuato, al comentar que esta campaña consiste en hacer conciencia en los ciudadanos y así poder respetar las normas como no estacionarse en lugares prohibidos, no pasarse los semáforos en rojo, no tener música en volumen alto, entre otros puntos de igual importancia.

“Estamos cerrando en este último día del año con esta primera etapa, que fue el arranque de la difusión, y ahora vamos a redoblar a partir de enero con un esquema de cero tolerancia y enfatizar en el respeto de otras normas adicionales a las que se inició el en el 2018”, indicó.

