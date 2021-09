Nayeli García

Irapuato.- El municipio perdió la construcción del Hospital Pediátrico que el Gobierno del Estado le había prometido, pues debido a la pandemia se redireccionaron los 300 millones de pesos asignados a esa obra, señaló el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

La pandemia de Covid-19 vino a evidenciar la falta de servicios médicos en Irapuato con un hospital que está saturado y que para liberarlo se pensó en la construcción del Hospital Pediátrico, proyecto que ya no se va a llevar a cabo a corto y mediano plazo.

“Nos gastamos más de mil 300 millones de pesos en la pandemia y en función de no haber recibido un recurso adicional para atender la pandemia por parte de la Federación eso nos llevó a utilizar los 300 millones que se habían designado con recurso propio, ya no lo tenemos”, puntualizó el secretario.

Daniel Díaz precisó que el dinero de la torre de consultorios no podría ser canalizado a ese proyecto debido a que no alcanzaría y se dejaría una obra inconclusa en donde se no se tiene pensado que haya más dinero para concretar la obra en los siguiente tres años de la administración.

Señaló que la operatividad de un hospital de esa magnitud implica un gasto de más de 300 millones de pesos anuales, recurso que no se tiene y que no se estima que en el corto tiempo se vaya a ejercer.

LC