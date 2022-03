Lorena Alfaro confirmó que el Municipio deberá pagar un millón de pesos solo para retirar el techo dañado del Sergio León Chávez

Nancy Venegas

Irapuato.- El Municipio pagará un millón de pesos para retirar las láminas que penden en el estadio Sergio León Chávez para evitar accidentes y más afectaciones en el inmueble mundialista. La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, informó que se realiza un tercer dictamen por el derrumbe de la techumbre, registrado en julio del año pasado.

En julio del año pasado, a unos días de que terminarán las obras de rehabilitación en el estadio fresero (que fueron pagadas por el Gobierno estatal), se registró una tromba que derivó en el derrumbe de parte de la techumbre.

Protección Civil instruyó entonces el retiro de las láminas para prevenir accidentes y daños en el edificio, pero sólo fueron retiradas el 75 por ciento de las láminas. Ahora, a casi ocho meses del derrumbe, el Municipio pagará para eliminar este material.

“Todavía queda un 25 por ciento, mas cuesta un millón de pesos retirarlas. Hoy ustedes saben que tenemos los recursos muy limitados en el Municipio, son sumamente limitados, y tener que estar pagando por situaciones que debieron resolverse en su momento, obviamente pues sí nos causa mucha molestia porque solo hicieron un retiro parcial”, dijo Alfaro García, al señalar que el Municipio cubrirá el costo de estos trabajos.

Fotos: Eduardo Ortega

Tras los daños, se realizaron dos dictámenes para saber el motivo del derrumbe, y que en caso de que se confirmara que las obras no se habían realizado adecuadamente, la empresa responsable se encargara de las reparaciones.

“Mandamos a hacer un dictamen estructural para ver si el problema fue por las condiciones atípicas o fue porque no se hicieron de manera correcta los cálculos estructurales, y en su momento cuando nos entreguen el dictamen lo daremos a conocer, obviamente lo hicimos con expertos en la materia para que no haya duda ni cuestionamiento alguno sobre lo que resulte”, dijo la presidenta municipal.

La alcaldesa también exhortó nuevamente al Grupo Tecamachalco para que regrese al Municipio la posesión del inmueble mundialista, como se convino con la asociación civil en un periodo de 25 años, porque de otra forma, Presidencia no puede apoyar con el mantenimiento.

“Debiera estar en manos del Municipio porque así se le otorgó por 25 años por parte de la asociación civil, sin embargo pues quien ostenta la franquicia, Grupo Tecamachalco, pues insiste junto con el titular de la asociación civil en demandar la posesión (del estadio), y ellos insisten en operar esa franquicia, en traspasarla, en donarla, en regalarla, y eso pues no es factible porque el Municipio en su momento combinó con Tecamachalco; ellos debieron entregar la posesión para que nosotros pudiéramos darle mantenimiento a las instalaciones y poder tener el estadio listo para ofertarlo a otra franquicia que sí tenga la posibilidad de transitar ante la Federación Mexicana de Fútbol, y eso no lo podemos permitir porque es poner en riesgo el proyecto deportivo para Irapuato y dejar a la afición colgada nuevamente, así es que eso de mi parte no va a suceder”, sentenció.

Se debe reparar el techo del Sergio León Chávez. Foto: Eduardo Ortega

