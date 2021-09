Nancy Venegas

Irapuato.- La falta de financiamiento federal en proyectos de investigación afectó al Laboratorio Nacional de Genómica y Biodiversidad (Langebio). El director del Laboratorio, Alfredo Herrera Estrella, confirmó que reducirán la plantilla laboral en el área administrativa de 30 a por lo menos 23 colaboradores.

En los últimos 3 años, el Gobierno Federal solo emitió 2 convocatorias para que los investigadores puedan acceder a recursos. En el Langebio solo 25 de 41 proyectos de investigación son auspiciados por fondos federales.

“Lo que ciertamente ha bajado de manera muy considerable es el financiamiento de proyectos de investigación, eso sí hay una reducción clarísima y toda la comunidad está sufriendo ahora, pues vamos a ver cómo viene el presupuesto 2022. Está este asunto, por ejemplo, de la contratación con terceros, nosotros sí tenemos esta contratación por honorarios a través de empresas, pero esto ,de acuerdo a las nuevas reglas, también será eliminado y eso pues nos va a afectar vamos a tener el mismo presupuesto, pero nosotros vamos a tener que pagar los impuestos de un 25 a 30% y vamos a tener que hacer un recorte proporcional”, dijo Herrera Estrella.

El actual Gobierno Federal a diferencia de otras administraciones, redujo las convocatorias para que los investigadores pudieran llevar a cabo sus proyectos con fondos federales. Del 2018 a la fecha, el Conacyt emitió solo 2 convocatorias, mientras que en promedio anual anteriormente se publicaban al menos 6.

“Por un lado no se le dan plazas a la gente, estaremos forzados a despedir personal que, ojalá y consigan un buen empleo, esto nos afecta sobre todo en las áreas administrativa y mantenimiento, que es donde no tenemos plazas, ahí tendremos, quizás unas 30 personas, a lo mejor nos tenemos que quedar con 20 o 23 personas”.

Actualmente en el Langebio se llevan a cabo 41 proyectos de investigación, poco más de la mitad de ellos, solo 25 tienen financiamiento federal.

“Desalienta a los investigadores porque, además, este financiamiento del que estábamos hablando, pues se obtuvo ya hace varios años, no es un financiamiento nuevo, entonces muchos de estos proyectos terminarán en breve y no hay manera de reponerlos porque no hay ni siquiera convocatorias”, señaló Herrera Estrella.

