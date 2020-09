Irapuato continuará en semáforo naranja pese a cambio a nivel federal

Nancy Venegas

Irapuato.- El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, se rechazó el cambio de semáforo de naranja a amarillo que indicó la Federación por la pandemia de Covid-19, consideró que no es momento de que la población relaje las medidas preventivas, pues aún hay casos positivos y defunciones por esta enfermedad y todavía no se cuenta con una vacuna para proteger a las personas del virus. El Municipio se reactivará conforme lo estipule el semáforo estatal.

“No podemos bajar la guardia nos confiamos a que la Federación intenta poner el semáforo amarillo a Guanajuato, yo no estoy de acuerdo con eso no hay elementos suficientes para ponernos en amarillo, luego la gente empieza a creer que vamos a bajar la guardia y van a subir los contagios… Nos vamos a esperar al semáforo estatal que es más cercano digamos a la realidad que vive Guanajuato e Irapuato, que nos indique si tenemos que cambiar amarillo o permanecemos en el color naranja, todo el mundo quisiéramos salir de esto pero hay que ser claros esto no se va acabar hasta que no haya la vacuna y esto no sé cuándo vaya a pasar”, dijo el presidente municipal en el arranque de la campaña “Ponle alto al contagio”.

Insistió en que para el cambio de semáforo para la reactivación económica, deben tomarse en cuenta varios factores y no sólo priorizar ese sector.

“Hay que tener una gran responsabilidad, hay que revisar estadísticas, el número de camas ocupadas etcétera, lo que ya hemos platicado que va más allá de una mera ocurrencia, de una situación política, por eso nosotros hemos decidido que podemos esperar a que nos diga el semáforo del Estado si efectivamente estamos donde dicen que debemos estar… La gente lamentablemente piensa que estos cambios es como si fuera disminuyendo la pandemia, pero si la ciudadanía se confía, sigue sin cubrebocas, que es volver a las actividades no esenciales, a la reunión, a no respetar las distancias, seguirán los contagios”, explicó.

Ortiz Gutiérrez, explicó que pese a la pandemia se autorizó la instalación de comerciantes de la temporada de alfeñiques. Este año 200 comerciantes ofertaran sus productos en la explanada y estacionamiento de la Plaza del Comercio Popular, con el compromiso de respetar a cabalidad el protocolo sanitario.

“La gente que se dedica alfeñique hablo con nosotros están desesperados también ya tienen buen rato sin trabajar, no se trata de frenar las actividades, se trata de tener cuidado creo que se pueden hacer ese tipo de eventos bien planificados, bien cuidadito se mantengan todas las medidas de seguridad y también ellos puedan tener un ingreso”.

La realización de otros eventos como el desfile de las catrinas, la villa navideña e incluso la cabalgata de reyes magos, dependerá de las condiciones sanitarias y los acuerdos que se concreten en el consejo local para la reactivación económica.

“Vamos a ver qué pasa en los próximos meses con el tema de la vacuna, de lo que se platique en el consejo y obviamente con el Patronato de la cabalgata de Reyes Magos, yo todavía no quiero adelantarme”, dijo Ortiz Gutiérrez.

DM