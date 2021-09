Nayeli García

Irapuato.- El Juzgado Noveno de Distrito otorgó la suspensión definitiva de la construcción de la Torre de especialidades en el Parque Irekua por no tener el uso de suelo.

El pasado 21 de septiembre el juzgado notificó que con respecto al amparo 695/2021 concedía a la asociación Ágora Cultura Ambiental la suspensión definitiva para la construcción de la Torre Médica de Especialidades del Hospital General de Irapuato.

“ÚNICO. Se concede a Ágora de Cultura Ambiental Guanajuato, asociación civil, la suspensión definitiva de los actos reclamados.- Sin que haya lugar a fijar garantía”.

Ante ello, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que el proceso no ha terminado y consideró que los ecologistas van a buscar cualquier pretexto para detener la obra, pues en su opinión no se requiere un cambio uso de suelo, ya que como autoridad se hizo la donación para un fin particular que es la construcción de la Torre de Especialidades Médicas.

“Pueden poner los pretextos que quieran, la verdad es que el Ayuntamiento tiene la facultad para hacerlo. Nosotros aprobamos reglamentos, aprobados los uso de suelo, yo no lo veo como una razón válida para frenar esta obra tan importante y pueden encontrar miles de pretextos y excusas, pero no pueden encontrar ni una que valga para la salud de los irapuatenses”, puntualizó

