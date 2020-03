Irapuato buscará reactivar su economía y apoyar a sectores vulnerables

Redacción

Irapuato.- El regidor por Irapuato Gerardo Padilla Fuerte llamó a los tres niveles de gobierno a modificar sus presupuestos, cancelar o postergar obras no esenciales y enviar recursos para apoyar empresas, negocios y comercios, para evitar su cierre y la pérdida de empleos.

El edil del PRI mencionó que ante la crisis, todo lo que se había presupuestado debe ser modificado, puesto que la realidad que se tenía hace 2 o 3 meses, ahora es completamente distinta por la crisis generada por el coronavirus, la caída de los precios del petróleo y una grave devaluación del peso mexicano.

“En el municipio, debemos hacer un cambio en los presupuestos, quitarle a rubros no tan importantes como por ejemplo la obra pública, que esté programada pero aún no se ha contratado, sería positivo postergarla o cancelarla y dedicar ese recurso al apoyo de los irapuatenses en temas de salud, de prevención o seguridad, en temas de apoyo a los comerciantes a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que necesitan todo el apoyo”.

En cuanto al recurso de 800 millones de pesos que anunció el gobierno estatal, indicó que se ha quedado corto; señaló que debe haber una prórroga de pagos de impuestos cedulares, condonación de impuestos cedulares, de nómina y hospedaje, mantener suspendido el pago de refrendos y canje de placas vehiculares y replantear la utilización del crédito de 5 mil millones de pesos, para destinarlo en gran parte para apoyos a empresarios, empleados y comerciantes. También consideró necesario que la Secretaría de Finanzas debe suspender inmediatamente el envío de requerimientos por incumplimiento y cancelar auditorias, tanto nuevas como ya iniciadas.

“La obra pública puede esperar otro ejercicio fiscal y si el argumento del préstamo era inyectar dinero por medio de la construcción para levantar la economía, ahora habrá que levantar la economía por el lado de apoyos directos a empresas y trabajadores, para que no haya despidos, que se mantengan las nóminas y que también haya apoyos directos a fondo perdido para los comerciantes ambulantes y establecidos. Considero que en lugar de que sean créditos, deben ser apoyos a fondo perdido siempre y cuando el empresario se comprometa a mantener y hacer el esfuerzo de seguir con su nómina de no despedir gente”.

En torno al gobierno federal, señaló que no debe haber préstamos sino apoyos a fondo perdido con padrones bien definidos y enfocados a empresas Micro, Pequeñas y Medianas, así como a pequeños negocios.

“Va a salir más caro que quiebren empresas, porque se pierden empleos y esos ya no se recuperan en esas empresas que mueren, hay que salvarlas desde antes. No nos olvidemos que las empresas chicas son las que crean más empleos y a los comerciantes ambulantes, informales y establecidos, también se les debe apoyar”.

“El gobierno federal debe apoyar al empresario en el tema de los impuestos, que nos den prórrogas que nos den algunos estímulos fiscales aunque no le guste al presidente de la República, es importante destinar recurso para que el empresario y el comerciante mexicano pague su nómina en lugar de impuestos, hay que dar dinero a la gente, habrá quien no tenga para comer; yo no estoy muy de acuerdo de regalar dinero pero en esta situación de emergencia, a la gente que vivía al día no hay más que darle dinero, no créditos sino darle dinero a la gente que no tiene no para comer cada día”, finalizó el regidor del PRI por Irapuato Gerardo Padilla Fuerte.