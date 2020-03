Irapuatenses usan la línea de atención para consultas sobre síntomas del Covid19

Nayeli García

Irapuato. –El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez advirtió que no se permitirán los saqueos y se hará el uso de la fuerza, con apoyo de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, para detener a la gente que lo intente.

Señaló lo siguiente: “Lo que sí es un hecho es que no vamos a permitir ninguna de estas situaciones, vamos actuar con mucha energía porque, al final de cuentas, se ha determinado que quienes comenten este tipo de actos no son personas que ocupen comida o gente que vaya por artículos de primera necesidad, van a robarse pantallas, celulares y demás y tendremos que actuar tan energéticamente como sea necesaria la situación. No descarto que de acuerdo al comportamiento de los individuos tengamos que hacer el uso de la fuerza”.

Comentó que la tarde del miércoles se dio el reporte del intento de saqueo en una tienda departamental, pero al final de cuentas el reporte fue falso; sin embargo, se establecieron protocolos de actuación y prevención en las tiendas, que ya se están aplicando.

Compartió: “En estos tiempos como siempre hay gente que busca desestabilizar y poner nerviosa a la sociedad, ¿Con qué fines?, por la maldad o lo político”.

Dijo que se reunió con algunos representantes de Cadenas y se establecieron medidas como el no tener exhibiendo productos en el exterior, resguardar la mercancía en bodega y solo dejar la muestra a la vista, entre otras medidas técnicas que son de conocimiento solo de las autoridades competentes.

Ricardo Ortiz compartió que ya se tiene un protocolo establecido de actuación en caso de que se dé una situación así, como ocurrió hace tres años; pero que ahora actuará la Guardia Nacional, las FSPE, y la Policía Municipal de Irapuato.

El presidente municipal dijo que el tema de derechos humanos no puede estar por encima de la legalidad y se va a detener a quien se tenga que detener.

G.R