Nancy Venegas

Irapuato.-

Sin respetar las medidas anticovid, familias enteras acudieron al último fin de semana de la edición 2021 de la Feria del alfeñique en la explanada y estacionamiento de la Plaza del Comercio Popular (PCP).

Chicos y grandes irapuatenses y de la región, no perdieron la oportunidad de disfrutar y comprar las tradicionales figuras azucaradas hechas por artesanos irapuatenses, los alfeñiques, disfraces, pelucas y maquillajes en la víspera del Día de muertos.

Este sábado acudieron a la Feria del Alfeñique, que se instaló a 2 años de que suspendieron eventos masivos para prevenir contagios por Covid-19.

En los accesos a la Feria se instalaron comerciantes aplicaban gel antibacterial, sin tomar la temperatura ni verificar el uso adecuado del cubrebocas.

Adentro no se respeta la sana distancia ni el aforo permitido del 70%, los pasillos y puestos de comida estaban saturados. Algunos de los visitantes que no consumían alimentos ni bebidas no usaban cubrebocas y se arremolinaban.

Además de alfeñiques, dulces típicos y disfraces, los visitantes también tuvieron la oportunidad de comprar flores, veladoras, pan de muerto y papel picado, para las ofrendas a sus difuntos.