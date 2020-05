Irán advierte a EE. UU. para que permita llevar petróleo a Venezuela

Redacción

Perú. – La fotografía de un niño arrodillado que pide que la pandemia se termine tomó un gran revuelo en redes sociales.

El origen de esta imagen es la región de La Libertad y quien la tomó fue la vecina de este pequeñín, Claudia Alejandra Mora Abanto, antes del inicio de la plegaria que pide la finalización de esta situación por Covid-19.

Hasta hace poco se viralizó la imagen, pese a que fue subida a Facebook el 14 de abril, que muestra a Alan de seis años al exterior de su casa.

El comentario adjunto decía lo siguiente: “Le pregunté luego qué hacía y me respondió en su inocencia que le pedía solito un deseo a Dios y que salió porque en su casa había mucho ruido, que así su deseo no se iba a cumplir. Su deseo sin duda es claro, ellos no son ajenos a saber lo que está sucediendo”.

G.R