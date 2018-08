Ir a Bruselas es una buena inversión: regidor del PRI

Emilio Álvarez reiteró que, van a hacer historia porque Uriangato se va posicionar en las publicaciones del mundo

Luis Telles

Uriangato.- El gasto, 3 millones 343 mil pesos, que se realizará con erario público para pagar el viaje de las 32 personas que viajaran a Bruselas Bélgica, entre ellos los integrantes del Ayuntamiento, “definitivamente son de las inversiones bien hechas y que nos va a dar mucho futuro, precisó el regidor del PRI, Emilio Álvarez Serrato.

A través de un comunicado de prensa, se informó que la comitiva que viajará al evento, a desarrollarse del 16 al 19 de agosto en la capital de la Unión Europea, será encabezada por el presidente municipal, Carlos Guzmán Camarena así como el pleno del Ayuntamiento quienes acompañan a una delegación de 22 alfombritas de los barrios tradicionales del municipio como La Loma y el Plan de Ayala.

Emilio Álvarez reiteró que, van a hacer historia porque Uriangato se va posicionar en las publicaciones del mundo, “van a saber de Uriangato, qué es Uriangato, llevamos mucha documentación, mucha información a Bruselas, para desde allá decir, quiénes somos, dónde estamos y, a qué nos dedicamos”.

Dijo que, al participar en el evento ‘The Flower Carpet’, la alfombra de flores de la Grand-Place en Bruselas, es obvio que tengan que voltear a ver el municipio de Uriangato, “es la primera vez en la historia de la carpeta de Bruselas, donde un país, un estado y un municipio latinoamericano va a ser el anfitrión y va hacer el diseño, un diseño que nosotros propusimos”.

Agregó que, en Bruselas las carpetas e imágenes que se han presentado, han llevado los motivos de Japón, de cualquier otro lugar que ha solicitado ser el anfitrión, como en este caso Uriangato, “pero quién propone las imágenes es Bruselas, y nosotros fuimos el nombre y el diseño, y la propuesta que nosotros mandamos por nuestra historia, raíces, herencia cultural, está plasmado en la imagen y les encanto”.

El regidor, reiteró que, lo que esperan de regreso es “obviamente” poner en alto a Uriangato, que la gente del mundo sepa qué es Uriangato y dónde está, “vamos a llevar una muestra textil, vamos a estar exhibiendo nuestros productos textiles en un museo, nos van a prestar un área, desafortunadamente no nos da tiempo para hacer ruedas de negocios, pero ese será el siguiente paso”.

Emilio Álvarez explicó que, el recurso que se va a erogar en el viaje, no lo está poniendo todo Uriangato, “es una mezcla de recursos, la mayor parte lo está poniendo gobierno del estado, más de un millón de pesos, casi 100 mil dólares”, aunque no determinó el monto exacto, porque dijo no saber cuánto eroga el municipio y el Estado.

“Eso es lo que cuesta participar aquí (The Flower Carpet), nada es gratis en este mundo desafortunadamente, ir a participar cuesta, esta es una oportunidad histórica para nosotros”.

Finalmente explicó que, el acudir las 32 personas a Bruselas es porque el gobierno, el Ayuntamiento de Bruselas, le hizo una invitación al Ayuntamiento de Uriangato, para estar en su Ayuntamiento, “esta si es una invitación propiamente entre gobierno, una cosa es que la Octava está participando como representantes de los alfombristas de Uriangato, pero esta la parte oficial, que es entre gobierno, por eso si era importante que fuera la representación del gobierno municipal”.

Indica regidora que paga su viaje de su bolsillo

La regidora del PVEM, Martha Lourdes Ortega Roque dio a conocer que, desde que supo del viaje a Bruselas, determinó absorber los costos económicos, “yo pague el vuelo de mi bolsa, yo hice el pago de mi vuelo y mis gastos corren por mí cuenta, creo otros compañeros estarán en la misma situación”.

Señaló que, notificó a la Contralora Municipal que solicitó al tesorero municipal el que le diera el número de cuenta para que hiciera el depósito y desglosar los gastos que serán de ella, para que los pague, “ya hice mi primer depósito, mi vuelo ya está cubierto”.

Ortega Roque abundó que, aún no ha cubierto todos los gastos, porque aún no tiene el dato exacto de lo que será el gasto, “yo voy pagada por mi propia cuenta”.

Mencionó que, la invitación que hizo el gobierno del Bruselas, fue para 100 personas de Uriangato que elaborarán la alfombra, “pero sobre todo vamos a dar a conocer en un país tan lejano las costumbres y tradiciones que tenemos aquí en México, Guanajuato, específicamente en Uriangato, porque la alfombra a laborarse en Bruselas será de Uriangato, un honor”.

Dijo ser consciente como regidora del recurso que se va a invertir, “yo puedo pagar mis gastos, no dependo al 100% del ingreso que tengo como regidora, soy dentista, profesionista y puedo pagar estos gastos, pero hay gente como los tapeteros que no puede pagar los gastos, pero si es importante que estén en este evento”.

