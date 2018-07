IP se opone a llegada de la Secretaría de Trabajo; “hay buen clima laboral”

José Arturo Sánchez considera que el empleo en el estado tiene buenos números para la ciudadanía, sin embargo consideró que sí sería prudente que a este municipio lleguen otras oficinas como el IMSS o Economía

León.- Empresarios líderes de León se mostraron en contra de que las oficinas de la Secretaría de Trabajo se instalen en la ciudad zapatera porque el empleo en el estado tiene números positivos para la ciudadanía, sin embargo consideraron que sí sería prudente que a este municipio lleguen otras oficinas como el IMSS o Economía.

El gastar menos en burocracia es una acierto, hay que analizar que las decisiones sean productivas y que haya cercanías en todas estas dependencias, hay varias ideas que está sacando Andrés Manuel que son interesantes pero que requieren mucho trabajo como el descentralizar la secretaría y ponerlas en diferentes estados” José Arturo Sánchez, líder de la Coparmex

“Esa medida no la vemos con mucho beneplácito, no nos gusta mucho la idea de que se venga la Secretaría del Trabajo, principalmente porque el estado de Guanajuato ha gozado de un clima laboral en paz y cordial con los sindicatos, y no vemos la necesidad de traer a las grande centrales obreras cuando aquí no hay conflictos. Más bien nos gustaría otras secretarías como la de Economía, la sede nacional financiera o el mismo Seguro Social”, declaró el presidente del Consejo Coordinador de León, José Arturo Sánchez Castellanos.

“Yo creo que nosotros recibiríamos con mucho beneplácito otra secretaría. Hoy el clima laboral en Guanajuato es sumamente positivo. Sin bien es cierto que tenemos áreas de oportunidad, aquí no hay conflictos mayores sindicales, hay buena relación entre patrones y obreros y creo que podríamos traer todos los problemas de la nación al estado, habrá que analizarlo muy bien, pero esto es riesgoso para nuestro clima laboral”, declaró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Respecto la eliminación de delegados, también propuesta de presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, los empresarios se mostraron a favor pues están de acuerdo en que exista una disminución en la nómina federal.

“La intención es buena porque es adelgazar el aparato burocrático federal, y en ese sentido entendemos la intención, aunque sí creo que hay dependencias que requieren un responsable directo como el Seguro Social o el SAT o Infonavit, y hay otras donde no se ve su trabajo y pueden estar centralizadas ahorrando y adelgazando la burocracia”, comentó el presidente del CCEL.

