Invitará Diego Sinhué a Carlos Medina a su gabinete

El candidato panista dijo que pensó en el alcalde interino de León para que sea titular del Iplaneg; asegura que de salir victorioso, la coalición que encabeza no será meramente electorera, pero no reconoció que la alianza sea gobierno

Daniel Sinhué

León.- En rueda de prensa el candidato de la Coalición ‘Por Guanajuato al Frente’, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, reveló que de ganar las elecciones del primero de julio, invitará a Carlos Medina Plascencia a ser parte del consejo del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg).

“Yo ya he invitado y lo digo públicamente a Carlos Medina a que me acompañe como consejero en el Iplaneg, él y otros exgobernadores nos van a acompañar y ya valoraremos quién podrá formar parte de los consejos y a mí me parece fundamental que Carlos nos ayudó a hacer el plan de gobierno esté como parte del Iplaneg y además es el primer gobernador panista en este estado y creo que tiene una visión que compartir”.

“Queremos un nuevo modelo de participación ciudadana y pasar a un nuevo modelo de decisión ciudadana, que se les dé voto y no sólo sean consultivos y levanten la mano”, señaló.

El ungido blanquiazul también presumió que de salir victorioso la coalición que encabeza no será meramente electorera, pues la idea es transformar los problemas de raíz como la seguridad, sin embargo, no reconoció que esta alianza sea de gobierno.

Dicha coalición está conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

“Esta es la gran diferencia, que no buscamos una coalición electorera, es decir, para ganar una elección, sino que buscamos una coalición para enfrentar los problemas que tiene este país y este estado que son mayúsculos, el reto es devolverle la cultura de paz en nuestro estado y en nuestro país, y por eso la coalición no es para ganar una elección sino para transformar los problemas de raíz, y cambiar el régimen de este país y por eso también Guanajuato se sumó”, declaró.

