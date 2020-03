Invitan zonas arqueológicas a ‘cargar energía’

Redacción

Guanajuato.- La prestigiada compañía mexicana de danza contemporánea iniciará este fin de semana una gira por Norteamérica en el emblemático Teatro Juárez, en el que se presentarán las coreografías: 3. Catorce Dieciséis y Ex – Stasis.

En esta última la compañía tiene como misión hacer conciencia a la población sobre los millones de toneladas de plástico que año con año contaminan los océanos, y la necesidad de reciclarlos para demostrar las posibilidades creativas que ofrece este material en una obra esencial.

Esta puesta en escena está acompañada de una coreografía en la que los bailarines interactúan con siete telones de diferentes tipos de plástico. La maleabilidad y la exploración de estas grandes cortinas permiten la creación de imágenes y atmósferas que se convierten en una extensión física y sonora del cuerpo del bailarín.

A nivel narrativo, la coreografía aborda la auto censura emocional, que es cuando bloqueamos lo que sentimos, cuando negamos lo que el cuerpo quiere e incluso necesita, como la sexualidad y el sueño.

La falta de comunicación entre el cuerpo y la mente ha provocado un alejamiento de nuestros instintos. El llamado de Tania Pérez-Salas es a no perder el sentido de comunidad de cara al avance tecnológico y su consecuente indiferencia y desconexión entre los seres humanos.

Bajo el tema principal el plástico define el movimiento y la estética de la obra para crear sensaciones de un cuerpo libre, no restringido, confinado ni encasillado.

Con música techno y blues, Ex-Stasis es un trabajo que en su profundidad habla del mundo contemporáneo y sus complejidades sociales.

En este mismo programa se presentará en el Teatro Juárez la puesta en escena 3. Catorce Dieciséis, en la cual Pérez-Salas se inspira en el número Pi para reflexionar sobre la circularidad del movimiento a través de la vida.

Para ello, se vale de la música de Marin Marais, Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi, Francois Couperin y Giovanni Battista Pergolesi.

Luego de numerosas giras por el extranjero, en escenarios tan prestigiosos como The John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington D. C., la compañía Tania Pérez-Salas consideró la necesidad de acercar esta pieza al público mexicano y reponerla en el lugar donde fue estrenada en 2010: el Centro Nacional de las Artes (Cenart), previa presentación en el Teatro Juárez de Guanajuato.

Entre 2010 y 2015 Ex-Stasis pisó algunos de los espacios más relevantes de Estados Unidos en Los Ángeles, California, en Miami y Gainesville, Florida; en Wisconsin; en Carmel, Indiana; en Boston, Massachusetts y Minnesota. Ahora se repone en México gracias al apoyo de EFIDANZA.

La Compañía iniciará gira por Estados Unidos a partir del 25 de abril, cuando se presentará en California. El 1 y 2 de mayo estará en Victoria, Canadá. Vuelve a los EE. UU. el 5 de mayo, en Nueva York y culmina el 29 y 30 de mayo, en Pensilvania. En esta gira están contempladas las obras: Ex-Stasis, 3. Catorce Dieciséis, Religare, Anabiosis y Las Aguas del Olvido.

