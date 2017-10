Invitan a Defraudados a dencunciar en conjunto

Afirman afectados que la edil está involucrada en préstamos que no solicitaron

David Olvera

SAN DIEGO DE LA UNIÓN, Gto.- Tras la denuncia de los ciudadanos sobre préstamos que nunca solicitaron y del embargo de sus bienes, hoy en día no existe una denuncia formal contra la regidora Esperanza Gaspar en el municipio de San Diego de la Unión.

“Yo hable con la regidora hace un poco de tiempo y ella dijo que no había ningún problema que iba esclarecer esto y pues creo que hasta la fecha no (…) No sé si lo reconozca o no, pero ella me dijo que no había ningún problema”

Doria Casas Chaire, Afectada