Invitan a parejas a casarse en Guanajuato con Expo Boda Capital

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- A casi un año de la explosión de una vivienda Airbnb en Tepetapa que dejó como saldo tres estudiantes foráneos fallecidos y una joven lesionada, ni la plataforma digital ni las autoridades encargadas del caso han dado respuestas a los padres de los muchachos.

Así lo señaló el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, quien se reunió en privado con los familiares de Elías Moran Plascencia de 22 años y Marcela Villareal Segura de 23 años de edad, dos de los alumnos que perdieron la vida tras la explosión registrada el pasado 18 de marzo en la capital del estado.

Tras la reunión, el legislador declaró : “hemos escuchado sus comentarios, su calvario por el que han pasado prácticamente desde hace casi un año, en este momento no han tenido ninguna sola respuesta de ninguna autoridad, ni de la plataforma, ni de los propietarios (de la casa), ni de la autoridad judicial”.

Ante ello, dijo que tanto él como la diputada Libia García Muñoz Ledo se comprometieron a ser gestores para que las muertes de los tres estudiantes no queden impunes.

Y es que en la explosión registrada en marzo del año pasado, también perdió la vida María Fernanda Meneces de 21 años originaria de Acapulco, y resultó severamente lesionada Catia Valentina Muñoz Muñoz de 22 años de edad originaria de León.

Dijo: “Los señores lo único que solicitan es que se haga justicia, no es un tema económico, no es un tema de alguna indemnización, ellos no ven que pase absolutamente nada, la casa probablemente se siga rentando, ya se remodeló, ya está pintada, ya está arreglada desde hace tiempo, probablemente ya está en alguna otra plataforma y no es justo que no se resuelva nada hasta estas alturas de la tragedia”.

El diputado del PAN que impulsa la Ley de Hospedaje por plataformas digitales señaló que Airbnb cuenta con un seguro de responsabilidades, por lo que señaló que buscará el acercamiento con los representantes de dicha compañía de hospedaje.

Recordó que la ley que podría salir en este mismo periodo establece los esquemas de seguridad que deben cumplir quienes ofrezcan estos espacios de hospedaje: “no queremos que en Guanajuato se pierda una vida más”.

G.R