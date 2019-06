Invitan a Papás para concluir estudios

El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos invita a todos los papás guanajuatenses en rezago educativo a que obtengan su certificado digital con validez oficial

Redacción

Irapuato.- En el marco de la celebración por el Día del Padre, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), invita a todos los papás guanajuatenses en rezago educativo a que obtengan su certificado digital con validez oficial, para que les permita brindar una mejor calidad de vida a sus familias.

La verdad, para cualquier trabajo se ocupa la secundaria y pues yo tengo ganas de meterme a la Policía y es un requisito que me piden”. Federico Barroso Espinoza, Padre de Familia

Federico Barroso Espinoza, de 26 años, originario de Irapuato, es uno de los beneficiarios de este programa y acaba de presentar su examen único para certificar sus estudios en el nivel de secundaria.

“La verdad, para cualquier trabajo se ocupa la secundaria y pues yo tengo ganas de meterme a la Policía y es un requisito que me piden”, aseguró Federico, quien tuvo que dejar la escuela para ayudar en la economía de su familia tras el fallecimiento de su papá a temprana edad.

Luego de varios años de ser obrero, hoy en día se desempeña como policía vecinal. Con el apoyo de su esposa Fátima y sus hijos Jennifer de nueve años y Darío de seis, confía en que pronto pueda recibir su certificado y empezar a trabajar en lo que más le gusta, que es ser policía.

“Me gusta el trabajo, también a mi niño le gusta mucho ser policía y me platica que quiere ser militar y pues le digo, échale ganas hijo, ojalá y se pueda llegar a ser eso. Hace poco fui a preguntar los requisitos para integrarme a la academia de policía y es lo que me piden ahorita, me dicen que están capacitando gente, son algunos meses dentro de la academia. Ya nada más estoy esperando el certificado”, aseguró.

“Las matemáticas se me hicieron un poco difíciles, pero pienso que sí vengo bien. Como le digo a mi esposa tengo ganas de meterme a otro trabajo, para trabajar todo el día y ayudarle más a ella económicamente porque está difícil ahorita con los gastos y los niños”, reconoció Federico Barroso.

Aunque este domingo piensa celebrar el día en compañía de su familia, contempla con nostalgia que lo podrá hacer hasta la tarde ya que le toca trabajar.