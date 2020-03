LA PANDEMIA Y LAS ALIANZAS: PROHIBIDO RASGARSE LAS VESTIDURAS

La contingencia que provoca la pandemia por el Coronavirus nos ha sorprendido a todos y día con día, aprendemos a convivir con situaciones inéditas, que nunca imaginábamos y que terminan por enseñarnos que hay que adaptarnos a esta compleja circunstancia, dejando recetas de análisis tradicionales porque son momentos bravos, que reclaman serenidad y un criterio mucho más amplio.

No falta quien pueda pensar que en el plan de estímulos anunciado por el gobierno estatal anteayer junto a los Consejos Coordinadores Empresariales de los estados, las arcas públicas y el inquilino de Palacio terminaron por aprovechar a su favor, un fondo que originalmente estaba en la voluntad de la iniciativa privada facilitarlo o no.

Puede ser. Pero podría verse desde otro punto de vista, justo, tomando como referencia uno de los argumentos que ha esgrimido el presidente Andrés Manuel López Obrador para rechazar la implementación de un plan de estímulos, semejante en lo federal, pactado con las cámaras tradicionales.

Si el jefe del ejecutivo federal dice que su gobierno no va a actuar como los neoliberales, que rescataban a los bancos y a los hombres más poderosos económicamente con dinero público, en Guanajuato, tanto el gobierno estatal como las cámaras empresariales pueden presumir que el respaldo al sector productivo local se hace con las aportaciones de los propios empresarios. Es más, que no es rescate público.

Que las empresas son apoyadas en momentos difíciles por el dinero que aportan los empresarios y que no habrá boquete en las finanzas públicas.

Los empresarios locales tienen ahora un cartucho para usar en otro momento ante la autoridad porque en esta circunstancia mostraron solidaridad y que es mejor un escenario como el que vemos en Guanajuato en el que en momentos de apremio, la autoridad muestra reflejos y es capaz de sumar al sector empresarial y no lo que se ve a nivel federal con posturas polarizantes y radicales desde ambos frentes.

Y no se trata de una unidad que sea sumisión disfrazada al gobierno en turno, porque ya se ha visto que en otros temas, asignaturas pendientes como la seguridad, los contrapesos operan y funcionan en Guanajuato

Y claro, cualquier autoridad se siente seducida por la propaganda y popularidad que le puede generar, cuando responde correctamente a la adversidad. Hay límites naturales para que no engolosine. Ni siquiera se está a la mitad del camino. El gobierno estatal parece pertrecharse adecuadamente. Pero la prueba de a deveras de la pandemia apenas está por comenzar.

A 5 AÑOS DEL INICIO DEL CALVARIO CORDOVISTA

Hace exactamente 5 años, el entonces candidato de PRI y Verde a la alcaldía, Angel Córdova Villalobos, sufría la primera de varias crisis que hubo en su accidentada campaña por la alcaldía de León.

Córdova amenazaba con dejar la candidatura luego de que no le dejaban armar una planilla a su gusto. Lo cercaban los delegados del tricolor. Lo cercaba Bárbara Botello.

Apoyado a regañadientes por un sector del PRI, sin el respaldo del barbarismo e inmerso en los usos y costumbres del viejo PRI. Los delegados, enviados del CEN del tricolor ejercían su presión, tratando de controlar la integración de todas las planillas que iban a contender en las elecciones de julio de 2015.

Bárbara Botello, ya como alcaldesa con licencia, seguía apretando tuercas y presionaba con todo. Tres semanas antes, se había salido con la suya al dejar como alcalde interino a Octavio Villasana Delfín en una negociación traumática y matizada con traiciones y golpes bajos entre PRI y Verde.

Pero la presión no cedió para la integración de la planilla. De entrada, las dos primeras posiciones eran para incondicionales suyos como Salvador Ramírez Argote y Norma López Zúñiga, esta última, hija de la entonces regidora Esther Zúñiga.

En el tercer lugar se perfilaba el entonces diputado local y actual director del Centro SCT, Roberto Vallejo, mientras que en el cuarto estaba reservado para Zuckeily López, entonces secretaria de Gestión Social del PRI.

Hasta el quinto lugar habían dejado un espacio para el empresario Jesús Vázquez García que en los hechos, era la única pieza cordovista en los primeros lugares de la planilla.

El exsecretario de Salud dio un manotazo sobre la mesa y amagó con dejar la candidatura. Al final, el berrinche cordovista sólo alcanzó para subir a Vázquez García al tercer lugar y bajar a Vallejo al quinto, un ajuste determinante porque el PRI con su magra votación sólo logró colocar tres regidores.

¿Usted cree que un exgobernador como yo va a prestarse a vender elecciones?”, se defendía, mientras tanto, Fernando Moreno Peña de los cuestionamientos que le hacían de que era experto en negociar contra los intereses de su partido

Se trataba de un coctel venenoso para un aspirante a la alcaldía que nunca se sintió cómodo y cuyo proyecto estaba condenado al fracaso, como ocurrió algunos meses después.

ERNESTO PRIETO: LA EXHIBIDA, EL FONDO Y LAS FORMAS

NO LE ATINA. El diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo parece no dar gusto a nadie. Si no va a las sesiones del pleno y es uno de los más faltistas en comisiones, lo critican y si va al pleno, ¡también!

QUE SI, QUE NO. Ya en serio, ayer el lance del coordinador de la bancada panista y líder de la Junta de Gobierno Jesús Oviedo Herrera que en plena sesión del Congreso pidió que el servicio médico revisara a Prieto, dividió opiniones.

UNOS Y OTROS. Para algunos, sí fue un indebido que el legislador asistiera a la sesión si tenía alguna afección respiratoria y para otros, fue un exceso de parte del panista, exhibir de esa manera al morenista y que pudo haber hecho la reconvención de una manera discreta.

INERME. El coordinador de la bancada de Morena Raúl Márquez consideró un exceso de su colega, esa exhibida. Prieto fue a la revisión y dijo a los reporteros que padece rinitis, un padecimiento respiratorio que provoca congestionamiento nasal y eventualmente tos.

LOS NERVIOS. Y es entendible que el horno no esté para bollos en esta coyuntura y el nerviosismo aumentó quizá tras la revelación de que un diputado federal de Movimiento Ciudadano, dio positivo en Covid 19.

MANEJABLE. Hay quienes piensan que los diputados locales ya no debieron sesionar ayer. Eso es relativo. El número de diputados de Guanajuato es corto y da para que en las sesiones se pueda generar la famosa sana distancia.

PUEDE SER. Quizá en el protocolo de restricciones que generaron los integrantes de la Junta de Gobierno faltó incluir una revisión previa al ingreso al salón del pleno que incluyera al menos la toma de la temperatura corporal de los legisladores.

SALAMANCA Y LA FALACIA DE LAS CONTRALORÍAS FUERTES

VISIONES. Dice el síndico del Ayuntamiento de Salamanca José Luis Montoya que el ahora excontralor de este Municipio, Miguel Cordero, fue destituido porque no estaba haciendo su trabajo. Hace unos días, el contralor de León, Leopoldo Jiménez Soto quien es el coordinador de la Alianza de Contralores Municipales, dijo que lo corrieron justo por hacer su trabajo.

MAL EJEMPLO. La diputada presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Libia Denisse García Muñoz Ledo lamentó la forma en que se dio esa acción y dijo que era una alerta que se debía que tomar en cuenta si es que se querían construir Contralorías Municipales fuertes.

FALSA PREMISA. Y son las mismas posturas que acabamos de reseñar las que dejan claro que la figura del Contralor Municipal no tiene la fuerza que presumieron diputados y autoridades estatales en la configuración del sistema estatal anticorrupción.

QUE NO SE HAGN… Lo sabe el propio Leopoldo Jiménez que cuestiona la destitución y lo saben todos. De origen, no hay autonomía presupuestal. Un fiscalizador municipal está a expensas de lo que el cabildo y el alcalde y la alcaldesa en turno le quiera otorgar como recursos.

FALLAS DE ORIGEN. Y a partir de los dineros se desprenden las otras debilidades. Los Contralores tienen que ir con el inquilino o inquilina de Palacio Municipal a recibir el visto bueno de sus indagatorias y si, como en el caso de Salamanca, estas impactan directamente en la más alta jerarquía, quedan en una posición frágil.

EL ALCALDE MANDA. Leopoldo Jiménez y cualquier otro Contralor sabe que si hay una auditoría que pega en la línea de flotación del mandamás, va a tener problemas. La famosa autonomía se vuelve entonces una falacia. No es un problema solo de Salamanca sino de todo el sistema. Para que luego no se adornen con medallitas que no les quedan. El sistema anticorrupción en Guanajuato no tiene dientes.

LA DEL ESTRIBO…

Mientras la autoridad multiplica sus estrategias para promover el #QuédateEnCasa en el estado, las policías municipales tienen que dar la batalla en contra de aquellos que quieren provocar pánico y desestabilizar a partir de las redes sociales.

En Irapuato, ya alertó el alcalde Ricardo Ortiz de mensajes falsos en este tipo de comunicaciones mientras que en León, la secretaría de Seguridad ubicó y detuvo a presuntos responsables de difundir mensajes a través de Facebook para crear grupos para convocar al vandalismo y rapiña en centros de abasto en esta ciudad.

A las restricciones naturales por la pandemia que se endurecerán en los días por venir y la precariedad en las ventas que padecerán miles de empresarios y propietarios de negocios, no se puede agregar el pánico de quienes quieren sembrar el terror, por la razón que usted quiera. A la autoridad menos que a nadie, le conviene el caos.