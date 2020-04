Invita Sectur a curso virtual de liderazgo

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca (CCE), Raymundo Gómez García, destacó que aunque no hay cifras precisas de cuántas empresas consideradas no esenciales pudieran seguir trabajando.

Es necesario, dijo, que con la petición del cierre se anexe un programa de reactivación, de apoyo a la empresa y a los trabajadores, pero admitió que es entendible la necesidad de cuidar a los trabajadores y sus familias.

Gómez García, informó que en este municipio hay empresas esenciales agroindustriales que deben de seguir trabajando para mantener el abasto de sus productos; otras que no son esenciales, no se tiene una lista de éstas y menos de las que están trabajando; sin embargo es necesario que con la petición de cierre se anuncien las medidas de apoyo, porque de lo contrario esta situación es muy lamentable, sobre todo ahora que se ha extendido la fecha de la cuarentena al 30 de mayo y las empresas del tamaño que sean estarán en niveles críticos y muy pocos o quizás nadie podrán aguantar la nómina.

De aplazar más la cuarentena, se alargará más la agonía, la crisis para el sector empresarial, porque hasta ahora no se tiene una fecha de conclusión; por ello la necesidad de todos el aporte para que la solución llegue pronto, “todos tienen que poner su parte, los empresarios, los trabajadores y todos los niveles de gobierno para que le den certeza al empresariado local”, dijo.

Pide prórrogas

El presidente del CCE de Salamanca, se pronunció a favor de que se prorrogue el pago de servicios como agua, CFE, impuestos como el predial y que haya apoyos para pequeños comerciantes, que viven de sus ingresos día a día se requieren en calidad de urgente; se entiende que no habrá dinero que alcance para el programa real de reactivación, los que está dando el gobierno federal de 25 mil pesos, no alcanza para un negocio, es una burla, no alcanza ni siquiera para el pago de impuestos, luz y otros.