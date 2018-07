Invita obispo a comerciantes a conocer a quien reclamar tras operativo

Expresó que insultando y atacando a la autoridad municipal no lograron conseguir su benevolencia dado que fue una instancia federal quien organizó el operativo en el tianguis

Celaya.– Luego de la manifestación del pasado viernes, el obispo Benjamín Castillo Plascencia, señaló que está bien que los comerciantes se defiendan y exijan sus derechos pero deben entender dónde hacerlo, ya que fue una instancia federal quien organizó el operativo en el que se les decomisó su mercancía, y lejos de insultar a las autoridades municipales debieron verlos como aliados.

Lo que yo supe es que le reclamaron al presidente de una manera ofensiva, cuando no es él quien ordenó esto, que sepan de dónde viene el golpe y sí, que se defiendan y más aún que busquen como aliado al presidente” Benjamín Castillo, Obispo de Celaya

Y es que la madrugada del viernes pasado se realizó un operativo en la zona del Tianguis de los Lunes, donde se decomisó la mercancía encontrada en al menos 100 locales, lo que produjo el enojo de los comerciantes quienes generaron una manifestación en presidencia municipal que derivó en insultos al alcalde.

“Lo que supe es que era algo federal y entonces que sepan reclamar a lo federal, porque a veces como que les falta, van y maltratan al presidente; yo creo que eso no está bien, se cae en cosas que no, si es cuestión federal que acrediten lo que tengan que acreditar”, comentó el obispo de la Diócesis de Celaya.

Asimismo resaltó que están en su derecho a manifestarse, pero debieron hacerlo de una manera pacífica, sin agresiones y sin desorden.

“Las manifestaciones nunca tienen que dañar a gente que no le toca, a veces esas manifestaciones donde van rompiendo cosas, donde van haciendo desordenes, no es cierto que se van a ganar la benevolencia de los demás… Lo que yo supe es que le reclamaron al presidente de una manera ofensiva, cuando no es él quien ordenó esto, que sepan de dónde viene el golpe y sí, que se defiendan y más aún que busquen como aliado al presidente”, dijo Castillo Plascencia.

Señaló que en muchas ocasiones en los tianguis sí se vende mercancía apócrifa, ingresada de manera ilegal al país o hasta robada, por lo que considera que el operativo tuvo su razón de ser, pero quienes trabajan de manera legal deberán acreditar sus mercancías.

