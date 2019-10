Invita obispo a celebrar el día de muertos sin perder la esencia de la festividad

Dijo que en esta festividad se ha priorizado el sentido comercial que la celebración religiosa, esto principalmente por el Halloween que las tiendas empiezan a vender productos desde meses antes

Roberto Lira

Calaya.- Benjamín Castillo Plasencia, obispo de la Diócesis de Celaya, exhortó a celebrar las festividades del día de muertos disfrutando del folclor de esta fiesta, pero sin perder el significado esencial de la celebración, el cual reside en la esperanza de la resurrección.

El prelado señaló que las diferentes expresiones culturales referentes al día de muertos, así como el sentido comercial que se le ha dado, son parte del folclor de esta fiesta, el cual en muchas ocasiones ha rebasado el sentido religioso que debe ser el principal motivo de celebración.

“Yo creo que esto es lo más importante sin que se quede en folclor y a veces se van creando cosas negativas; que vienen los muertos, que se van, son parte del folclor, pero no es así, yo creo que ellos siempre estarán en el corazón de sus familiares, en sus oraciones y sin duda ellos intercederán por sus familias y de alguna manera esa es la presencia, no el que anden caminando por las calles”, comentó.

Asimismo, reconoció que el sentido festivo que se le da a estas fiestas no es negativo, sin embargo, sí se ha utilizado para desvirtuar las creencias cristianas.

“Es folclor no está mal pero que sepamos deslindar, que no nos quedemos en cosas que confundan sobre todo a los que no entienden y que sepamos que lo esencial de la fiesta de los santos y de los difuntos es eso, es una fiesta en común así nació lo del Halloween, era fiesta de los santos y terminó por ser de los brujos y deslindándose de la fe cristiana… son las deformaciones ya hora hay hasta misas negras en esos días y gente que hace las cosas en serio y no se queda en el folclor”, señaló Castillo Plascencia.

Finalmente, el obispo de Celaya dijo que en esta festividad se ha priorizado el sentido comercial que la celebración religiosa, esto principalmente por el Halloween que las tiendas empiezan a vender productos desde meses antes de la fecha.

